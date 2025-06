Bárbara Parada brilhou na televisão com um look Zara e agora está em saldos

As imagens que todos comentam: veja o novo look de Bárbara Parada

No programa Bom Dia Alegria, do canal VMAIS, Bárbara Parada chamou a atenção com um conjunto cor-de-rosa que está totalmente em linha com as tendências da estação. O look é composto por um colete de costas abertas e umas bermudas de linho, uma escolha elegante, fresca e perfeita para os dias quentes.

O melhor? O conjunto, da Zara, entra hoje em saldos e vai estar disponível no site por menos de 40 euros.

Um estilo que continua a inspirar

O bom gosto de Bárbara Parada já é uma marca registada. A influencer, conhecida por manter um estilo clássico com toques sensuais, sabe também como incorporar as tendências do momento nos seus visuais e este look é prova disso.

Nas redes sociais, é fácil comprovar o cuidado e atenção que Bárbara coloca em cada escolha. As suas combinações são frequentemente elogiadas pelos seguidores e servem de inspiração para muitos fãs.