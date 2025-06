Contra a inveja e mau-olhado: O pormenor do colar de Bárbara Parada que não passou despercebido

Bárbara Parada está a fazer furor nas redes sociais desde que lançou a sua linha de biquínis Eclética e nesta quarta-feira, 25 de junho, voltou a incendiar a Internet com mais um modelito. No entanto, houve um pormenor da foto da jovem, de 24 anos, que não passou despercebido.

Nas imagens, Bárbara Parada surge com um biquíni reduzido em tons de amarelo e conjugou-o com um colar da moda cheio de pendentes. Um deles é uma pimentinha vermelha, que carrega um forte significado.

Em diversas culturas, a pimentinha é utilizada como um amuleto contra o mau olhado e más energias. A malagueta tem o poder de afastar a inveja e proteger quem a usa de más intenções. Além disso, também simboliza a força, a prosperidade e a vitalidade.

Bárbara Parada revela sonho inusitado e diverte-se com Francisco Monteiro

Bárbara Parada e Francisco Monteiro continuam a encantar os fãs com a sua relação, marcada por cumplicidade, humor e gestos de carinho públicos. Esta terça-feira, 24 de junho, a ex-concorrente do Big Brother surpreendeu ao partilhar um vídeo inédito na sua conta de TikTok, onde surge ao lado do namorado, num registo descontraído e muito divertido.

No vídeo, que rapidamente conquistou visualizações e comentários positivos, Bárbara deixa escapar uma faceta pouco conhecida: o seu desejo de, um dia, subir ao palco... como humorista. Entre risos, começa por confessar:

«Pessoal, ainda não sei se vou partilhar isto ou não, porque isto é um segredo meu», revelando, de seguida, uma ambição inesperada.

«Eu estou-vos a dizer que eu ainda nesta minha vida, que espero que seja longa e boa, eu vou fazer um show de stand up comedy. E ele não se acredita, obrigada pelo apoio. Eu estou aqui a dizer-vos que eu sei que tenho potencial para isso, eu consigo entreter o público», afirmou, com a segurança e espontaneidade que a caracterizam.

A partilha provocou uma reação imediata (e cúmplice) por parte de Francisco Monteiro, que, entre brincadeiras, respondeu à altura: «Eu também tenho potencial para ser bailarino». disse, arrancando gargalhadas dos seguidores.

Num tom mais determinado — e com a irreverência que os fãs já conhecem bem — Bárbara completou o raciocínio com uma tirada cheia de personalidade: «Um dia eu vou esgotar o teatro Sá da Bandeira e o Francisco não vai estar lá para aplaudir, porque quem não andou comigo enquanto eu andava de autocarro, não vai andar de carro quando eu tiver um BM [BMW]. Isto é uma analogia para o que vai acontecer, ele vai ter de pagar bilhete», afirmou, provocando sorrisos e reações divertidas online.

Este momento, para além de mostrar o lado mais leve e bem-disposto do casal, reforça também a ligação forte que têm vindo a construir desde que saíram da casa mais vigiada do país. Bárbara continua a afirmar-se como uma figura influente nas redes sociais, capaz de misturar autenticidade, humor e emoção em cada conteúdo que partilha.

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, é mais uma prova de que Bárbara Parada sabe entreter — e, quem sabe, talvez o palco do stand-up comedy esteja mesmo no seu futuro.