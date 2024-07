Bárbara Parada revela com quem está a viajar: «Estou a fazer esta viagem com...». Saiba aqui!

As férias muito animadas de Bárbara Parada com amigos… Veja as imagens!

Bárbara Parada tem estado a aproveitar as suas férias a viajar! Desta vez, a ex-concorrente do Big Brother encontra-se na Grécia com uma companhia especial.

Foi através das redes sociais que Bárbara Parada revelou com quem está a viajar pelas Ilhas Gregas: «Não sei se já vos tinha dito, mas estou a fazer esta viagem com 1 amiga. Olhem que linda. Gosto de dar flex nas minhas amigas porque eu só tenho amigas lindas. Passamos a vida a comentar os looks das pessoas que passam aqui, cada um melhor que o outro, gostava que vissem», escreveu numa fotografia que partilhou com a amiga à sua frente.