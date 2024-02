Bárbara e André mais próximos? Concorrentes têm momento carinhoso ao acordar. Saiba tudo!

Bárbara Parada e André Lopes têm estado cada vez mais próximos desde a entrada de André na casa do «Big Brother - Desafio Final». Esta quinta-feira, os dois concorrentes protagonizaram um momento carinhoso logo de manhã.

Ao acordar, ainda deitados nas respetivas camas, Bárbara Parada cumprimentou André de forma carinhosa: «Bom dia lindo», afirmou. André saiu da sua cama e deu a volta para dar um abraço amoroso à colega, perguntando: «Dormiste bem?».

De recordar que logo no dia em que André Lopes entrou na casa Bárbara Parada admitiu ter sentido logo uma boa energia para com o concorrente, por serem da mesma idade, identificando-se com ele.

André foi mais longe e confessou que acha Bárbara uma rapariga muito atraente, a nível físico, mas também de personalidade, pedindo na altura ao Big Brother que não tirasse a Bárbara da casa, para se poderem conhecer melhor.

Contudo, Bárbara parece não querer ser mais associada a casais no programa, depois de ter começado uma relação no Big Brother 2022, com Miguel Vicente, que acabou pouco tempo depois dos dois saírem da casa: «Nunca mais na vida vou estar com alguém num Reality Show», afirmou recentemente.