A mensagem inesperada que Bárbara Parada recebeu de alguém especial

Bárbara Parada fez anos e celebrou em grande. A ex-concorrente do Big Brother e do Desafio Final completou 24 anos e organizou uma festa especial. No Instagram, revelou várias fotografias do momento, onde é visível que se vestiu de branco para assinalar a data. E há um motivo: Escolheu branco pelo significado.

«Capítulo 24 começou de branco porque eu só quero paz e ser feliz. Um obrigada nunca vai ser suficiente por todo o carinho que recebo mas… obrigada por tudo sempre. Estamos juntooooos», escreveu. Nos comentários, Bárbara Parada recebeu inúmeras mensagens de parabéns. Destaque para uma especial: o apresentador Cláudio Ramos fez questão de lhe dar amor neste dia especial: «Parabéns querida Bárbara».

Já viu como Francisco Monteiro desejou os parabéns à namorada?

Francisco Monteiro e Bárbara Parada seguem mais apaixonados que nunca, mostrando que a sua relação está sólida e estável. O casal tem partilhado com os seus seguidores, através das redes sociais, momentos cúmplices e carregados de amor.

Francisco Monteiro fez, uma vez mais, furor nas redes sociais ao declarar-se à companheira em dia muito especial. O comentador fez questão de assinalar o aniversário de Bárbara Parada com uma homenagem emocionante. Através dos stories no seu Instagram, Francisco Monteiro deixou uma compilação de vídeos onde se mostra feliz ao lado da namorada, o que não passou despercebido aos seus fãs. Ainda, Francisco escreveu um texto a parabenizar Bárbara no seu aniversário, não escondendo o amor que sente pela companheira aproveitando, aqui, para se declarar à mesma.

Recorde-se que, ultimamente, o casal tem-se mostrado muito próximo fazendo questão de partilhar imagens juntos com os seus seguidores. Francisco Monteiro e Bárbara Parada vivem dias felizes de amor. A influencer e ex-concorrente do Big Brother partilhou uma fotografia em que aparece muito apaixonada ao lado de Francisco Monteiro. Na legenda, escreveu a palavra love, que significa amor. Não restam dúvidas que os dois continuam juntos e a partilhar o amor que sentem um pelo outro.

Recentemente, os dois aumentaram a partilha de fotografias que revelam os momentos passados a dois. O que têm deixado os seguidores curiosos e certos de que o amor está para durar.