«Muito ansiosa»: Tudo sobre o futuro de Bárbara Parada

Bárbara Parada entra no mundo dos negócios com projeto próprio , as pistas ainda são reduzidas, mas com um pormenor especial.

«It’s getting serious» – A ex-concorrente revelou que já tem embalagens prontas e aguarda ansiosamente pela produção da fábrica.

Lançamento iminente: Faltam apenas ajustes finais no site para Bárbara dar o grande passo no empreendedorismo.

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, partilhou esta quarta-feira, 21 de maio, que está prestes a lançar um novo projeto pessoal. A ex-concorrente de 24 anos partilhou a novidade nas redes sociais, deixando os fãs curiosos com aquilo que parece ser o início do seu próprio negócio – ainda que neste momento o produto seja secreto.

Numa série de stories no Instagram, Bárbara mostrou-se entusiasmada ao lado de várias caixas de cartão: «Embalagens para os envios check. It’s getting serious». A influenciadora acrescentou ainda: «Falta dar uns ajustes no site e que venha a grande produção da fábrica!!!! Já só estou à espera de muito ansiosa, quase quase».

Esta partilha alimenta a especulação de que Bárbara poderá estar prestes a lançar uma marca própria, embora ainda não tenha sido oficialmente confirmado o segmento do novo projeto e a sua história. O mistério em torno do lançamento está a gerar grande expectativa entre os seus seguidores, que têm acompanhado de perto os passos da ex-concorrente desde a sua saída do reality show.

