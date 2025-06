Tudo parecia perfeito mas... Bárbara Parada vive história insólita no dia que ninguém vai esquecer

Sonho realizado: Bárbara Parada lançou a sua primeira marca de biquínis, “Eclética”, um projeto 100% português.

História hilariante: A campanha fotográfica foi marcada pelo apagão das redes móveis de 28 de abril, dificultando a comunicação no dia.

Desabafo nas redes sociais: Apesar dos contratempos, Bárbara partilhou o momento com humor e destacou a concretização de um sonho antigo.

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, está a viver um momento marcante com o lançamento da sua primeira marca de biquínis, a Eclética. O projeto, 100% português, é o reflexo de um sonho antigo da influenciadora que, com entusiasmo, revelou os bastidores desta nova etapa profissional nas redes sociais.

Num vídeo partilhado no Instagram, Bárbara mostrou imagens da campanha fotográfica da marca, revelando também um episódio inesperado: o ensaio decorreu no dia 28 de abril, dia em que Portugal enfrentou um apagão de redes móveis: «Claro que teve de calhar no dia do apagão, mas tudo correu bem. Foi um bom dia de trabalho e foi divertido». A influencer acrescentou ainda: «Estava constantemente a sair da casa para ver se apanhava rede, porque eu pensava que a culpa era do sítio. Estava a ficar desanimada e stressada, porque deixei de ter contacto com toda a gente. Inclusivamente, uma modelo acabou por nem conseguir aparecer.»

Com visuais ousados e coloridos, Eclética já está disponível nas plataformas digitais, com a própria Bárbara como rosto da campanha. O lançamento foi recebido com entusiasmo pelos fãs, que aplaudiram a ex-BB por mais este passo na sua carreira.

Os fãs reagiram com entusiasmo ao sucesso da campanha e com humor apoiaram a ex-concorrente com no dia em que Portugal parou: «Eu ADORO estes videos 🙌»; «Orgulho em ti 🔥 coleção maravilhosa! No dia do apagão houve muita luz e brilho ✨»; «Mereces o maior sucesso do mundo! 🩷»; «A coleção simplesmente perfeita 😳».

