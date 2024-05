Bárbara Parada surge num jantar especial com vencedor do «Big Brother»! Saiba quem

Surpresa! Bárbara Parada mostra-se cúmplice de ex-concorrente do Big Brother! Saiba quem

A casa do Big Brother conta com muitas entradas e saídas, mas também conta com muitos laços de amizades entre os concorrentes. É o caso da cumplicidade que uniu Bárbara Parada e Bruno Savate.

Nesta terça-feira, dia 30, ambos os ex-concorrentes do «Big Brother - Desafio Final» mostraram-se a jantar juntos: «Trouxe-me ao restaurante mais comentado dos últimos tempos», escreveu Bárbara Parada num vídeo que filmou a mostrar o amigo.

Recorde-se que Bárbara Parada ficou em segundo lugar no «Big Brother - Desafio Final». Já Bruno Savate foi o vencedor dessa edição.