Inédito! A chorar compulsivamente, Bárbara Parada avisa: «Nem tudo o que vemos nas redes é o que parece»

Bárbara Parada mostrou o outro lado das redes sociais, avisando que nem tudo o que parece é.

A ex-concorrente revelou excertos inéditos de vídeos seus a chorar antes ou depois de fazer tiktoks animada.

Bárbara Parada partilhou um vídeo no tiktok com uma mensagem importante e necessária. A ex-concorrente do Big Brother mostrou excertos de vídeos que publicou nas redes sociais aparentemente feliz e de bem com a vida, com a legenda: «Como me mostrava nas redes sociais».

Em simultâneo, a jovem do Norte revelou também outros vídeos inéditos dela a chorar compulsivamente, imediatamente antes ou depois dessas situações em que supostamente parecia estar tudo bem: «Realidade do dia todo antes de gravar o tiktok», escreveu.

O vídeo foi partilhado no tiktok com um aviso importante: «Nem tudo o que vemos nas redes é o que parece», escreveu, alertando assim os seguidores para que não acreditem em tudo o que veem nas redes sociais, pois pode ser uma ilusão.

Veja o vídeo em baixo: