Situações do passado com Miguel Vicente geram confronto aceso entre Diana Lopes e Bárbara Parada!

O Big Brother – Desafio Final chegou e os concorrentes vieram para jogar. Essa é a garantia que temos do fantástico leque de concorrentes que na passada noite, de 7 de janeiro de 2023, invadiu a Malveira.

Após a primeira gala, os concorrentes do Anexo juntaram-se aos da casa e deu-se o primeiro confronto entre todos. Depois de vários reencontros, os concorrentes aproveitaram para pôr os pontos nos i’s, numa noite de fortes confrontos, onde se colocou em cima da mesa tudo o que havia por resolver.

O primeiro confronto deu-se entre Bárbara Parada e Diana Lopes. Durante a gala, Diana Lopes entregou à colega a faixa de Miss Falsa e, após o direto, justificou a sua escolha: «Acho que há outro lado dela que ela tenta esconder». As duas entraram num bate-boca e Diana Lopes não poupou palavras à colega: «A máscara acaba sempre por cair (…) agora não tens o Miguel». Após algumas acusações feitas por Bárbara Parada a Diana Lopes, Diana Lopes acabou por atacar Bárbara Parada, falando da ex-relação desta com Miguel Vicente: «Andavas a falar de coisas que ele te fez, que na realidade não foi bem assim».

Patrícia Silva confrontou Diana Lopes em relação a Miguel Vicente. Diana Lopes defendeu-se e disse que nunca falou mal do algarvio «lá fora». Bárbara Parada reagiu: «Nunca falaste mal do Miguel lá fora?». «Enquanto jogador zero. Vai rever entrevistas…», ripostou Diana.

«Basta abrir o WhatsApp contigo…», atirou a ex-namorada de Miguel Vicente. «Enquanto andavas a falar de coisas que ele te fez, que na realidade não foi bem assim. Não vamos entrar por aí Bárbara, não puxes WhatsApp’s e coisas», ripostou Diana.