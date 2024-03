Tensão máxima! Bárbara Parada incomodada com presença de Érica Silva: «Nunca senti isto na minha vida» Saiba tudo

A tensão entre os concorrentes continua a aumentar no Big Brother – Desafio Final! Durante a tarde desta segunda-feira, dia 4 de março, Bárbara Parada e Érica Silva foram as protagonistas de mais um confronto aceso.

Na reunião de divisão de tarefas domésticas, o clima aqueceu quando Érica chamou Bárbara de «cobra» e deixou a concorrente em lágrimas.

Depois do sucedido, Érica Silva desabafou com Hélder Teixeira e Ana Barbosa. «Se ela não está preparada para isto, então não vinha! Eu até nem fui muito direta, eu estava a engolir palavras e nem estava a falar tudo aquilo que me apetecia», atirou.

Esta terça-feira, 5 de março, Bárbara Parada e Vina Ribeiro vestiram-se a rigor e andaram a espalhar «veneno» pela casa do Big Brother, vestidas de cobras.

As duas concorrentes tiveram conversas individuais com os colegas e falaram das últimas polémicas no jogo. Quando estavam na esfera à conversa com Hélder Teixeira, Érica Silva juntou-se aos colegas e Bárbara Parada optou por afastar-se.

Na cozinha, a concorrente mostrou-se incomodada com a presença da colega e desabafou com Vina Ribeiro: «Eu posso ir ao Savate, se formos nós as duas. Se tiver gente a mais, não faço nada», explicou.

«Não quero confianças, nem problemas, nem mal-entendidos. Acabou-se! Não estou para brincadeiras, esquece», acrescentou Bárbara, referindo-se a Érica Silva.

Mais tarde, na casa de banho, Bárbara Parada desabafa com Vina Ribeiro. A concorrente revela «começo a sentir-me mesmo mal onde a Érica estiver. Nunca senti isto na minha vida».

Bárbara Parada considera Érica uma 'mean girl' e que não tem de aturar certas atitudes da colega. «Não tenho que aturar isto. Não admito que alguém me faça isto», acrescentou.

Vina aconselha a amiga a ignorar as atitudes de Érica e que recarregue as energias: «Estás a dar uma importância que não tem», mas Bárbara diz não conseguir.