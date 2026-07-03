Aprovada pelos sogros! Bárbara Parada vai de férias com a família de Guilherme Baptista: veja as fotos cúmplices

Bárbara Parada está de férias na Grécia o namorado, Guilherme Baptista, e com a família do jovem. Nas redes sociais, a ex-concorrente do Big Brother 2022 tem partilhado vários registos naquele paraíso e não passam despercebidas as fotos em que se nota a cumplicidade que existe entre ela e a sua cara-metade.

Esta quinta-feira, 2 de julho, Bárbara Parada partilhou um conjunto de fotografias e em várias delas surge sorridente, ao lado de Guilherme Baptista. «Dia perfeito 🩵», escreveu, na legenda daquela publicação, que mereceu vários elogios dos fãs. «O melhor destino será sempre a família ❤️», «Adoro ver te feliz ✨», «Bárbara que bom ver-te feliz ❤️❤️ boas férias 🌞», «Lindos, o respeito que têm demonstrado um pelo outro merecem toda a felicidade do mundo, agora e sempre ❤️», «Lindas fotos e com família ainda muito melhor 👏», pode ler-se, nos comentários.

Guilherme Baptista também reagiu àquela partilha, comentando um emoji em forma de coração.