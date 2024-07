Bárbara Parada revela tudo sobre as férias com amigos. Quanto pagou, o que fez…

Bárbara Parada usou o Instagram para responder a várias perguntas sobre as suas férias na República Dominicana. Recorde-se que a ex-concorrente do Big Brother viajou para este destino paradisíaco com um grupo de amigos. No meio da viagem, Francisco Monteiro confirmou que o namoro dos dois tinha chegado ao fim.

«Uma viagem que eu sabia que ia ser fixe por conhecer mais ao menos o destino e pelo grupo de amigos que eu fui. Juro que quero muito voltar, de sonho mesmo, muito melhor do que eu estava à espera», explicou.

«Marquei viagem por uma agência e paguei 1350 euros de voo mais resort tudo incluído. Estive em Bayahibe, no resort Dreams Dominicus e foi simplesmente perfeito, recomendo muito», disse.

«Durante o dia existiam sempre atividades diferentes para fazer e todas as noites existiam sempre espetáculos, quer seja de magia, música, dança, circo. Existiam diferentes restaurantes dentro do resort e foram todos maravilhosos. Maravilhosos também para engordar», acrescentou. «Bebidas todas que quisermos e de ótima qualidade».

Bárbara Parada ficou 8 dias neste destino paradisíaco.