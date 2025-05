Amigos, amores e... surpresas? Descubra quem esteve na festa de Bárbara Parada

Bárbara Parada celebrou o seu aniversário em grande estilo e partilhou o momento especial ao lado do namorado, Francisco Monteiro. O vencedor do Big Brother fez questão de estar ao lado da namorada num jantar intimista com amigos, onde não faltaram gestos de carinho e cumplicidade.

Discreto, mas sempre atento, Francisco mostrou o lado mais romântico ao longo da noite — os olhares e os sorrisos cúmplices não passaram despercebidos. Os dois partilharam momentos de grande proximidade, confirmando que a relação vai de vento em popa. O casal tem partilhado com os seus seguidores, através das redes sociais, momentos cúmplices e carregados de amor.

Com um look elegante e descontraído, Francisco foi o par ideal para Bárbara, que arrasou com um vestido preto curto e justo, destacando a elegância da ex-concorrente. Juntos, formaram o casal sensação da noite — e deram ainda mais brilho à celebração.

Na festa também marcaram presença caras conhecidas como Tatiana e Ruben Boa Nova, bem como a cantora e influencer digital, Mariana Guerra.

Francisco Monteiro fez, uma vez mais, furor nas redes sociais ao declarar-se à companheira em dia muito especial. O comentador fez questão de assinalar o aniversário de Bárbara Parada com uma homenagem emocionante.

Através dos stories no seu Instagram, Francisco Monteiro deixou uma compilação de vídeos onde se mostra feliz ao lado da namorada, o que não passou despercebido aos seus fãs. Ainda, Francisco escreveu um texto a parabenizar Bárbara no seu aniversário, não escondendo o amor que sente pela companheira aproveitando, aqui, para se declarar à mesma.

Recorde-se que, ultimamente, o casal tem-se mostrado muito próximo fazendo questão de partilhar imagens juntos com os seus seguidores. Francisco Monteiro e Bárbara Parada vivem dias felizes de amor. A influencer e ex-concorrente do Big Brother partilhou uma fotografia em que aparece muito apaixonada ao lado de Francisco Monteiro. Na legenda, escreveu a palavra love, que significa amor. Não restam dúvidas que os dois continuam juntos e a partilhar o amor que sentem um pelo outro.

