Aos beijos na boca! Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram imagens escaldantes e apaixonadas

É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão mais apaixonados do que nunca! Nesta quarta-feira, 18 de junho, o comentador do Big Brother partilhou um conjunto de imagens onde se mostra aos beijos com a namorada.

O casalinho está de férias num luxuoso hotel no Douro e fez furor na Internet quando divulgou as imagens mais românticas de sempre. Os fãs ficaram em êxtase com a publicação. «Adoro! Sejam felizes!», «Que bom que estão juntos❤️», «Tão fofos que sejam felizes por muito tempo🤩», «Deus abençoe ricamente casal lindo.❤️🙌», «Sempre gostei dos dois individualmente, mas juntos ainda gosto mais de os ver ! Aproveitem», lê-se nos comentários.

Veja aqui as imagens:

A 'escapadinha' depois dos rumores de zanga

Zaza, como é carinhosamente tratado, foi o primeiro a publicar fotografias naquele lugar, nesta terça-feira, 17 de junho, em que se mostra a praticar desportos aquáticos no rio e, mais tarde, a desfrutar da piscina do hotel. Já nesta quarta-feira, 18 de junho, foi Bárbara quem recorreu às redes sociais para fazer o mesmo. Num dos registos partilhados, a empresária foi fotografada na mesma piscina em que o comentador do Big Brother se mostrou no dia anterior.

«Nem consigo abrir os olhos. Que bafo! Ontem e hoje apanhámos dias incríveis e amo o meu país parte 68929», escreveu a empresária, na legenda de uma das imagens que partilhou, onde fala no plural, não deixando margem para dúvidas de que está muito bem acompanhada.

Veja aqui as imagens em questão:

De notar que, na passada sexta-feira, 13 de junho, Bárbara Parada esteve no Dois às 10 a apresentar a sua nova linha de biquínis e quando foi questionada por Cláudio Ramos sobre a relação com Francisco Monteiro, fechou-se em copas. «Não quero falar sobre o assunto... Mas está tudo bem, está tudo tranquilo», disse