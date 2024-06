Após rumores, Bárbara Parada ‘quebra silêncio’: «Mandarem mensagens ao Francisco a insultarem-me e inventarem coisas…»

Bárbara Parada sobre partilhar o pódio com Bruno Savate: «Foi óptimo para mim...neste desafio que foi com os melhores, dos melhores»

Nos últimos dias, intensificaram-se os rumores de uma suposta relação amorosa entre Francisco Monteiro e Bárbara Parada.

Os dois já vieram desmentir e negaram o romance. Veja aqui!

Durante a gala deste domingo, 9 de junho, Cláudio Ramos deixou uma ‘provocação’ em direto a Francisco Monteiro.

«Vai marchar ou vai 'parado'?», questionou Cláudio Ramos.

Recorde-se que Francisco Monteiro vai desfilar ao lado de Bárbara Parada pela Marcha de Santa Engrácia.

Perante os rumores, Bárbara Parada partilhou um desabafo nas redes sociais, onde se mostrou desiludida com algumas situações que têm acontecido nos últimos dias.

«Existem pessoas mesmo MÁS e cobardes... as coisas que tenho vindo a ler por simples fake news que lançaram... e se não fossem fake news ninguém tem o direito de me dizer seja o que for quando não fiz/faço nada de mal», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

«E muito menos mandarem mensagens ao Francisco a insultarem-me e a inventarem coisas estupidas... relaxem um bocado e sejam felizes. Mesmo triste o que fazem, inventam mesmo coisas feias», acrescentou ainda.

«Vou continuar tranquila na minha como tenho vindo a estar, estava numa fase bem tranquila e feliz na minha vidinha e é assim que vou continuar. Sou a Bárbara Parada que vocês conhecem», concluiu.

