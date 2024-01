Aproximação a Francisco Monteiro leva Bárbara Parada a meter um «ponto final» nas provocações! Saiba tudo

Monteiro para Bárbara: «Não tenho namorada, quem tem namorado és tu, então não me atices»

A entrada de Francisco Monteiro na casa mais vigiada do País, gerou uma grande reviravolta, até mesmo com a concorrente Bárbara Parada.

Os dois concorrentes, ao longo desta semana, têm andado às picardias um com o outro, mas de uma forma mais provocatória. Nesta madrugada, no quarto com a presença de outros concorrentes, Bárbara Parada questionou Francisco Monteiro: «Achas que me conseguias conquistar?».

Os concorrentes à volta ficaram «chocados» com a questão e Francisco Monteiro respondeu: «Tens olhos? Usas o cérebro? Está respondido (…) Eu tenho alguém e estou super bem com essa pessoa», acrescentou ainda o vencedor do Big Brother 2023.

«Eu também tenho alguém e estou super bem com essa pessoa», ripostou, em tom provocatório, Bárbara. «Ponto número um, eu não tenho namorada, ponto número dois, quem tem namorado és tu», atirou Monteiro. «Não tenho namorado, mas também não estou disponível», acrescentou Bárbara.

Já em picardias acesas, Zaza concluiu a conversa: «A mim o que me prende é a ideia da missão impossível, então não me atices».

Na esfera, Patrícia Silva esteve à conversa com Bárbara Parada sobre a aproximação da amiga com o concorrente. Patrícia avisa à ex-namorada de Miguel Vicente de que as coisas podem ser mal interpretadas se ela continuar a alimentar a brincadeira: «Está a passar uma cena que não vais curtir».

Esta manhã, Bárbara Parada confessou a Jandira Dias que quer «abrandar» com as brincadeira que tem tido com Francisco Monteiro, pois não se quer sujeitar a que o assunto seja «tema» de conversa na gala de domingo.