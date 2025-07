Bárbara Parada e Francisco Monteiro: a declaração mais bonita (e inesperada) de sempre, que está a derreter corações

Bárbara Parada e Francisco Monteiro passaram os últimos dias numas verdadeiras férias românticas no México, as primeiras a dois, mas os dias de descanso naquele paraíso chegaram ao fim e o casal já regressou a Portugal.

Contudo, os ex-concorrentes do Big Brother quiseram assinalar a viagem de sonho com um conjunto de imagens muito apaixonadas, divulgadas nas redes sociais, me que mostram o lado mais privado do amor que os une.

«Finalmente fomos de férias, que nunca caberão em fotos, mas aqui fica um resumo. Nós e o caos bonito que é sermos nós ❤️», escreveram na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos românticas de que falamos.

A caixa de comentários da publicação encheu-se de rasgados elogios ao casalinho. «Lindos ❤️», «muitas felicidades e tudo de bom para vocês, ambos merecem ❤️», «Fofos ❤️», «Que partilha bonita… Há qualquer coisa de profundamente verdadeiro na forma como dois mundos imperfeitos se encontram», «Que maravilhoso ver a vossa felicidade. Sejam imensamente felizes ❤️», «casal perfeito 😍», pode ler-se.

Veja tudo aqui:

Bebé a caminho? Francisco Monteiro fala sobre ter um filho com Bárbara Parada

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, voltou a arrancar sorrisos aos fãs com uma story bem-humorada no Instagram. O também comentador da TVI partilhou um vídeo onde surge a correr na praia, com entusiasmo, em direção à namorada, Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022. A legenda, escrita com tom de brincadeira, está a fazer furor: «Quando a Kika me diz que podemos ter um bebé».

O momento, que mais parece um meme, sugere, ainda que em tom de humor, que Zaza e Bárbara já falam sobre dar o próximo passo na relação: serem pais.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão atualmente a desfrutar de umas férias românticas no México. Desde praias paradisíacas a momentos de puro relaxamento, o casal do Big Brother tem mostrado que está mais apaixonado do que nunca.

Veja o vídeo aqui: