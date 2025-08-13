Bárbara Parada e Francisco Monteiro expõem fragilidades na relação: «Fizemos terapia de casal»

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estiveram esta semana à conversa com Zé Lopes, no programa “Bom Dia Alegria”, do V+, onde partilharam que já participaram em sessões de terapia de casal e também em acompanhamento individual.

“Somos acompanhados por profissionais. Já fomos a sessões de terapia de casal e individual, também”, começou por dizer a nortenha.

Apesar de reconhecer a importância do processo, Bárbara assumiu que não apreciou a experiência. “Eu não gostei. Foram basicamente duas horas em que nós só falámos. Ela puxou pelos nossos problemas e estivemos a trazer coisas que já estavam guardadas”, confessou.

Por sua vez, Francisco Monteiro, carinhosamente tratado por Zaza, demonstrou opinião contrária. “Eu adorei, verdadeiramente. A terapia é mesmo isso, é pegar no que está errado para tentar colocar o mais correto possível”, afirmou.

No final, Bárbara fez ainda uma reflexão sobre a evolução da relação. “Acho que fomos muito imaturos no início da relação e, agora, percebemos o que é que podemos ou não fazer”, concluiu.