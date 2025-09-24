Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram o lado mais íntimo da relação em vídeo apaixonado: «A viver um sonho»

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

As imagens apaixonadas de Francisco Monteiro e Barbara Parada nas férias

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estiveram recentemente numas férias românticas na Jamaica e partilharam vários registos fotográficos naquele destino paradisíaco. Um deles destacou-se: o casal surge mais apaixonado do que nunca, na praia.

No Tik Tok, Bárbara Parada partilhou um vídeo em que surge na praia, acompanhada pelo namorado, em clima de grande romance. Os dois abraçam-se e trocam alguns beijos no mar, à luz do pôr do sol. «A viver um sonho», escreveu a ex-concorrente do Big Brother, na legenda da publicação.

Pode ver as imagens aqui:

Grávida? Bárbara Parada partilha vídeo com Francisco Monteiro e um comentário chama a atenção

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão cada vez mais apaixonados e derretem os corações dos seguidores com a sua história de amor.

Recentemente, a ex-concorrente do Big Brother partilhou um vídeo na rede social Tiktok ao lado do namorado e levantou rumores de uma possível gravidez.

«Só eu é que reparei no emoji de grávida? 🥰 adoro 🤩», escreveu uma internauta. Bárbara Parada não tardou a responder e a desmentir o boato: «É só para mostrar como eu fico depois de comer tudo ahahah meto sempre esse emoji ☺️».

Veja a partilha em baixo: