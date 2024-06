Bárbara Parada esclarece rumores de relação com Francisco Monteiro: «É uma pessoa que me acrescenta…» Saiba tudo aqui!

Os looks de Bárbara Parada que mais deram que falar! Veja aqui! (Fotos)

Esta quarta-feira, 12 de junho, Bárbara Parada esteve presente no «Dois às 10» e esclareceu as recentes notícias sobre um alegado namoro com Francisco Monteiro.

A ex-concorrente do Big Brother mostrou-se desiludida com as mensagens quem tem recebido sobre o assunto: «Sempre fui uma pessoa muito adorada pelo público (…) e bastou um story de Francisco para tudo mudar. Nós passámos de bestial a besta muito rápido», lamentou.

Bárbara Parada aproveitou para colocar os ‘pontos nos is’ sobre a sua relação com Francisco Monteiro: «Não estou com o Francisco a namorar. A primeira vez que estive com o Francisco foi quando ele entrou no ‘Desafio Final’. Gostei muito dele e é público que somos amigos e que nos damos super bem. Ainda por cima temos o mesmo meio, a nível de amizades, se calhar partilhamos os mesmos gostos», esclareceu.

No entanto, Bárbara Parada não nega que existe uma maior proximidade entre os dois nos últimos tempos e explica: «É normal, somos amigos. Ainda por cima, lá no Norte, moramos perto um do outro, gostamos de passar tempo juntos. Damo-nos super bem, vocês sabem que ele é uma pessoa super boa de estar, é divertido, e fazemos coisas que pessoas normais fazem».

«Ele é super divertido, é uma pessoa que me acrescenta a nível pessoal, ele é super inteligente, dá para ter conversas (…) Nós não vamos estar a assumir uma coisa ou a admitir que namoramos quando não namoramos, há muita coisa que sai aí que não é verdade», acrescentou.

