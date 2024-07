Bárbara Parada mostra-se entre amigos nas férias após o fim do namoro com Francisco Monteiro

As férias muito animadas de Bárbara Parada com amigos… Veja as imagens!

Ontem, dia 17 de julho, Francisco Monteiro surpreendeu os seguidores ao anunciar que o namoro com Bárbara Parada chegou ao fim. «Boa tarde a todos! Sempre fui sincero com Todos vocês em todas as circunstâncias e portanto hoje sinto a necessidade de vos dizer que eu e a Bárbara já não estamos juntos e que cada um segue o seu caminho de uma forma super tranquila e natural! beijinho a todos!», escreveu no instagram.

Após anunciar o fim da relação com Bárbara Parada, Zaza fez um novo comunicado: «Agradeço-vos e peço-vos que não dirijam nada de negativo para a Bárbara. Cada um seguiu o seu caminho por acordo mútuo! Peço-vos mesmo que não dirijam qualquer tipo de ódio seja a quem for. Respeitem-nos aos dois. A Bárbara não merece isso. E foi a última vez que falei deste assunto. Obrigado».

Bárbara Parada ainda não se pronunciou acerca do término. A ex-concorrente do Big Brother 2022 e Desafio Final encontra-se neste momento de férias de Punta Cana com os amigos.

Recorde-se que depois de vários rumores, Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram o namoro. Foi no dia 18 de junho que Bárbara Parada partilhou uma fotografia da sua «sobremesa». No prato podia ler-se: «Queres namorar comigo?»

«Berros», escreveu a ex-concorrente do Big Brother. Momentos depois, Bárbara Parada partilhou uma fotografia de Francisco Monteiro no carro acompanhada de um coração branco.

Um mês depois, a relação chegou ao fim.