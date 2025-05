Bárbara Parada mostra-se mais sensual do que nunca nas redes sociais... E Francisco Monteiro não ficou calado

Bárbara Parada e Francisco Monteiro viveram escapadinha romântica no Algarve.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro aproveitaram o bom tempo que se fez sentir no sul do país para uma escapadinha romântica no Algarve. O casal, que conquistou o público com a sua ligação dentro e fora do Big Brother, desfrutou de dias de puro descanso, diversão e muito amor.

Numa das partilhas das férias, Bárbara Parada mostrou-se mais sensual do que nunca, e a fotografia foi tão impactante que fez com que o namorado. Francisco Monteiro, reagisse, comentando com um emoji de uma 'princesa'.

Veja aqui as fotografias em questão:

Um dos momentos altos da viagem foi a experiência inesquecível de nadar com golfinhos no Zoomarine, em Albufeira. A acompanhar o casal esteve o instrutor Hugo Andrade, também ele ex-concorrente do Big Brother 2023, que guiou a atividade num ambiente de boa disposição.

Nas redes sociais, Bárbara e Francisco partilharam diversos registos desta viagem a dois. Entre mergulhos, passeios e momentos cúmplices, os dois mostraram-se mais apaixonados do que nunca. Os sorrisos, os olhares e a proximidade evidentes nas fotografias não deixaram dúvidas sobre a intensidade da relação.

As publicações somaram milhares de gostos e comentários elogiosos, com muitos seguidores a destacarem a química e o amor genuíno que une o casal.

Percorra a galeria e reveja os momentos mais apaixonantes desta viagem que conquistou os corações dos seguidores!