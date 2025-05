Bárbara Parada muda de visual e Francisco Monteiro não 'perdoa': «Portanto...»

Bárbara Parada decidiu renovar o seu visual e mostrou aos fãs, através das redes sociais, o antes e depois. A ex-concorrente do Big Brother optou por cortar o cabelo e, apesar de não ter sido uma mudança radical, foi notória.

No vídeo, partilhado no Instagram, Bárbara Parada mostrou o novo look, onde surge com o cabelo ondulado, mais curto e muito brilhante.

Mas foi o comentário de Francisco Monteiro, namorado de Bárbara, que acabou por se destacar. De forma bem-humorada, escreveu: “Portanto, tirei 200 fotografias para depois meteres as selfies 👏🏼”

Bárbara Parada vive momento romântico com Francisco Monteiro

Bárbara Parada partilhou, nas redes sociais, mais um registo ao lado de Francisco Monteiro. A ex-concorrente do "Big Brother" publicou uma fotografia de uma refeição com o namorado e legendou com humor: «Date com o meu gato».

A expressão carinhosa rapidamente conquistou os seguidores, que não perderam tempo a comentar a cumplicidade do casal. Isto aconteceu no dia em que Bárbara Parada mudou de visual.

Veja ainda na galeria o novo visual.