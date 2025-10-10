Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Bárbara Parada, conhecida pela sua participação no Big Brother, recordou um dos períodos mais difíceis da sua vida, marcado pela intensa exposição mediática que se seguiu ao início do namoro com Francisco Monteiro.
Em conversa com Tiago Paiva, no podcast “Devaneios”, disponível no TVI Player, a jovem confessou que o impacto das primeiras notícias sobre a relação a afetou profundamente. No dia seguinte a terem sido fotografados por paparazzi e a notícia ter sido publicada numa revista, Bárbara acabou mesmo por recorrer às urgências devido a um problema no peito, o que agora a faz acreditar no mau molhado. A ex-concorrente escreveu, em tom de desabafo, uma story do Instagram, que esta foi a pior altura da sua vida, explicando que ainda hoje sente ansiedade ao recordar essa fase.