Bárbara Parada revela desejo inusitado em momento íntimo com Francisco Monteiro: «Não sei se vou partilhar isto...»

Bárbara Parada revela sonho inusitado e diverte-se com Francisco Monteiro em momento cúmplice nas redes sociais.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro continuam a encantar os fãs com a sua relação, marcada por cumplicidade, humor e gestos de carinho públicos. Esta terça-feira, 24 de junho, a ex-concorrente do Big Brother surpreendeu ao partilhar um vídeo inédito na sua conta de TikTok, onde surge ao lado do namorado, num registo descontraído e muito divertido.

No vídeo, que rapidamente conquistou visualizações e comentários positivos, Bárbara deixa escapar uma faceta pouco conhecida: o seu desejo de, um dia, subir ao palco... como humorista. Entre risos, começa por confessar:

«Pessoal, ainda não sei se vou partilhar isto ou não, porque isto é um segredo meu», revelando, de seguida, uma ambição inesperada.

«Eu estou-vos a dizer que eu ainda nesta minha vida, que espero que seja longa e boa, eu vou fazer um show de stand up comedy. E ele não se acredita, obrigada pelo apoio. Eu estou aqui a dizer-vos que eu sei que tenho potencial para isso, eu consigo entreter o público», afirmou, com a segurança e espontaneidade que a caracterizam.

A partilha provocou uma reação imediata (e cúmplice) por parte de Francisco Monteiro, que, entre brincadeiras, respondeu à altura: «Eu também tenho potencial para ser bailarino». disse, arrancando gargalhadas dos seguidores.

Num tom mais determinado — e com a irreverência que os fãs já conhecem bem — Bárbara completou o raciocínio com uma tirada cheia de personalidade: «Um dia eu vou esgotar o teatro Sá da Bandeira e o Francisco não vai estar lá para aplaudir, porque quem não andou comigo enquanto eu andava de autocarro, não vai andar de carro quando eu tiver um BM [BMW]. Isto é uma analogia para o que vai acontecer, ele vai ter de pagar bilhete», afirmou, provocando sorrisos e reações divertidas online.

Este momento, para além de mostrar o lado mais leve e bem-disposto do casal, reforça também a ligação forte que têm vindo a construir desde que saíram da casa mais vigiada do país. Bárbara continua a afirmar-se como uma figura influente nas redes sociais, capaz de misturar autenticidade, humor e emoção em cada conteúdo que partilha.

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, é mais uma prova de que Bárbara Parada sabe entreter — e, quem sabe, talvez o palco do stand-up comedy esteja mesmo no seu futuro.