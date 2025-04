Bárbara Parada surpreende ao mostrar-se ao lado de … Francisco Monteiro. Veja a foto de que todos falam!

Alerta amor! Francisco Monteiro e Bárbara Parada mais fortes do que nunca! Veja as fotografias desta história de amor!

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Bárbara Parada partilhou uma fotografia que está a dar que falar ao lado de Francisco Monteiro.

A ex-concorrente foi ver o concerto de Pedro Sampaio e o namorado acompanhou-a.

Discretos quando se trata da vida a dois, Bárbara Parada e Francisco Monteiro deixaram os seguidores em alvoroço com uma rara partilha no Instagram.

Foi no domingo, 13 de abril, durante o concerto de Pedro Sampaio no Super Bock Arena, no Porto, que Bárbara publicou uma fotografia de grupo onde surge ao lado do namorado.

A finalista do Big Brother – Desafio Final mostrou-se animada, e na legenda não deixou dúvidas sobre como correu a noite: "Amei", escreveu, acompanhando a imagem onde os dois surgem bastante divertidos.

A fotografia foi também partilhada na mesma rede social pelo famoso casal de influencers 'Explorerssauros'; Raquel e Miguel, que também estavam no mesmo grupo de Bárbara Parada e Francisco Monteiro.

Apesar de manterem o romance longe dos holofotes, este registo mostra que o casal continua junto — e em grande sintonia. Para os fãs, foi uma surpresa agradável (e muito comentada) ver Bárbara e Francisco assim, lado a lado, em plena vibe de concerto.

Percorra as galerias de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Bárbara Parada e Francisco Monteiro.