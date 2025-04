Bárbara Parada tem uma nova paixão e fala de "sabor a vitória"

Bárbara Parada, de 23 anos, ex-concorrente do Big Brother e influenciadora digital, continua a surpreender os seguidores com a sua nova paixão: o padel . A jovem tem partilhado momentos regulares ligados a esta prática desportiva, mostrando não só evolução como também entusiasmo. Esta semana voltou à carga, publicando um story diretamente de um campo de padel, logo após um jogo de duplas mistas.

Na imagem, Bárbara surge ao lado da sua equipa, com t-shirt e saia rosa claro, celebrando o que descreveu como uma vitória expressiva. A acompanhar a fotografia, escreveu com humor e confiança: «Bom dia só para quem sabe o que é o sabor da vitória», deixando em baixo os números do resultado que comprova o domínio no jogo.

Esta publicação vem na sequência de outras partilhas recentes, onde a influenciadora tem vindo a mostrar o impacto positivo do desporto na sua vida. Num vídeo anterior, visivelmente entusiasmada, desabafou com os seguidores: «A vida é demasiado curta para deixarmos de fazer coisas que gostávamos de fazer por vergonha, e eu sou tão privilegiada com o tempo e não andei a aproveitar nada. Olhem o padel, tinha super vergonha de começar a ter aulas, comecei e foi a melhor coisa que fiz».

Autêntica e descontraída, Bárbara Parada mostra que o importante é dar o primeiro passo, mesmo quando existe receio, e que se pode sempre redescobrir paixões inesperadas. O padel não é apenas um passatempo, mas sim uma nova forma de viver com mais leveza, confiança e bem-estar.