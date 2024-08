Bárbara Parda partilha mensagens hilariantes com Francisco Monteiro: «Estás proibido...»

Francisco Monteiro e Bárbara Parada têm vividos dias apaixonantes. O casal tem estado bastante ativo nas redes sociais e a tem vindo a partilhar momentos de muito amor entre os dois. Hoje, Bárbara Parada mostrou uma conversa com o namorado, Zaza, na qual brinca com a nova 'trend' do momento: conhecer pessoas no supermercado!

«Estás proibido de ir ao mercadona comprar ananás», escreveu a ex-concorrente numa mensagem para Zaza. Veja aqui: