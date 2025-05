«Desculpa Francisco Monteiro»: A mensagem de Bárbara Parada para o namorado após vídeo inédito

Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram espírito competitivo… no campo de padel!

Bárbara Parada e Francisco Monteiro continuam a conquistar os seguidores, não só pela cumplicidade que demonstram no dia a dia, mas também pelo lado divertido e competitivo que partilham como casal. Desta vez, os ex-concorrentes do Big Brother trocaram os habituais momentos de lazer por uma animada partida de padel.

Francisco Monteiro, que pratica a modalidade há mais de uma década, desafiou Bárbara Parada, que se iniciou no desporto há apenas sete meses. Apesar da diferença de experiência, a influencer surpreendeu ao conseguir vencer um dos jogos — e não deixou passar a oportunidade de o partilhar com sentido de humor nas redes sociais.

«12 anos de experiência vs 7 meses de experiência. Ganhei-lhe um jogo e mais não digo. Não quero ferir suscetibilidades. Desculpa, Francisco, para a próxima jogo com mais calma. Ainda assim, parabéns pela prestação», escreveu Bárbara na legenda de um vídeo que mostra alguns momentos do jogo entre os dois.

Nas imagens, nota-se a sintonia entre Bárbara e Francisco, que mostram que, mais do que competir, o importante é partilhar momentos juntos — sempre com muita diversão à mistura.

O desporto parece ser mais um elemento a unir o casal, que continua a somar seguidores e a dar que falar nas redes sociais. A brincadeira no campo de padel só veio reforçar a química entre os dois… mesmo com uma pequena “vitória” a aquecer o espírito competitivo!