Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

22:37
22:37
Liderança sabotada? Depois das lágrimas, Bruna abre o coração: «Eu dei um berro, senti-me super mal»
04:45

Liderança sabotada? Depois das lágrimas, Bruna abre o coração: «Eu dei um berro, senti-me super mal»

22:17
22:17
Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Vou dar o desconto, acordámos com os pés de fora»
05:28

Ana Duarte e Viriato Quintela em novo confronto: «Vou dar o desconto, acordámos com os pés de fora»

22:11
22:11
«És uma marioneta, comigo estás mal!»: Ana Duarte e Viriato Quintela em clima de alta tensão
03:17

«És uma marioneta, comigo estás mal!»: Ana Duarte e Viriato Quintela em clima de alta tensão

21:44
21:44
«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso
03:23

«Vai pela Daniela (...). Vai gozar com outra»: Catarina Miranda cheia de ciúmes de Afonso

21:34
21:34
«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda
01:52

«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda

21:29
21:29
Catarina Miranda rasga Jéssica e acusa-a de usar Afonso: «Agora que estou contigo...»
01:31

Catarina Miranda rasga Jéssica e acusa-a de usar Afonso: «Agora que estou contigo...»

21:25
21:25
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
04:14

Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»

21:20
21:20
«Vais me obrigar a ir aí?»: Clima entre Afonso e Miranda continua azedo
01:02

«Vais me obrigar a ir aí?»: Clima entre Afonso e Miranda continua azedo

20:00
20:00
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
03:13

Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda

19:53
19:53
Viriato aconselha Afonso para não se relacionar com Catarina amorosamente «És baixa»
03:55

Viriato aconselha Afonso para não se relacionar com Catarina amorosamente «És baixa»

19:48
19:48
Uma conversa aparentemente calma entre Miranda, Afonso e Viriato acabou em discussão «Os portugueses é que decidem»
02:28

Uma conversa aparentemente calma entre Miranda, Afonso e Viriato acabou em discussão «Os portugueses é que decidem»

19:43
19:43
Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

19:15
19:15
Big Brother exalta-se com concorrentes e Bruna acaba em lágrimas «Peço desculpa»
04:54

Big Brother exalta-se com concorrentes e Bruna acaba em lágrimas «Peço desculpa»

18:53
18:53
Provocação de Miranda a Bruno de Carvalho acaba em discussão com Viriato «suja e baixa»
03:36

Provocação de Miranda a Bruno de Carvalho acaba em discussão com Viriato «suja e baixa»

18:44
18:44
Imagens reveladoras: tudo o que desencadeou o pontapé de Bruno de Carvalho
05:07

Imagens reveladoras: tudo o que desencadeou o pontapé de Bruno de Carvalho

18:35
18:35
Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»
04:39

Discussão entre Miranda, Kina e Afonso aquece com ataques pessoais «Filhos da...»

18:27
18:27
Tudo em pratos limpos. Ana e Afonso esclarecem tudo «Nunca me fizeste mal»
02:58

Tudo em pratos limpos. Ana e Afonso esclarecem tudo «Nunca me fizeste mal»

18:22
18:22
A arder! Distribuição de tarefas gera discussão. Veja aqui
04:52

A arder! Distribuição de tarefas gera discussão. Veja aqui

18:16
18:16
Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações
03:58

Rezas e Bruxedo. Conflito entre Kina e Catarina sobe de tom com acusações

18:10
18:10
Em baixo. Ana incentiva Fábio a manter-se no jogo «Não vou fugir como faço lá fora»
05:18

Em baixo. Ana incentiva Fábio a manter-se no jogo «Não vou fugir como faço lá fora»

18:03
18:03
Bruna procura apoio nas colegas e críticas recaem sobre Catarina e Afonso. Veja aqui
03:30

Bruna procura apoio nas colegas e críticas recaem sobre Catarina e Afonso. Veja aqui

18:01
18:01
Bruna desiludida com falta de adesão à aula de dança das «Bignetes». Viriato atira «Não as queria ter desiludido»
04:46

Bruna desiludida com falta de adesão à aula de dança das «Bignetes». Viriato atira «Não as queria ter desiludido»

17:34
17:34
Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

17:18
17:18
Pazes? Catarina e Afonso têm uma conversa que acaba num abraço e em beijinhos
07:30

Pazes? Catarina e Afonso têm uma conversa que acaba num abraço e em beijinhos

16:42
16:42
Viriato irrepreensível com Afonso «Debaixo das sainhas das mulheres»
04:22

Viriato irrepreensível com Afonso «Debaixo das sainhas das mulheres»

Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro
  • Big Brother
  • Há 3h e 42min

  • Big Brother
  • Há 3h e 42min
Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro - Big Brother

Sem tabus, Bárbara Parada e Francisco Monteiro concederam a primeira conversa pública enquanto casal e não deixaram nada por dizer.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro foram convidados especiais do Bom Dia Alegria, do V+desta terça-feira, 12 de agosto, e falaram sobre o início do namoro de ambos. 

«Saí do programa (Big Brother - Desafio Final, em 2024) e continuei a conviver com pessoas do reality show. Com o Bruno Savate, com o Francisco Monteiro... Eu conversava com o Francisco, tal como conversava com o Savate ou com a Noélia Pereira», começou por contar Bárbara Parada.

«Um dia, fui jantar com ele, tranquila, não aconteceu nada. Depois do jantar, ele mandou-me uma mensagem que dizia: 'Tinha imensa vontade de te beijar'», confidenciou a jovem, entre risos. «Foi uma coisa muito natural. Não estava à espera disto. Quando fomos conversando, fui achando interesse e pronto, foi evoluindo», adiantou. 

Barbara Parada relata ódio por ter começado a namorar com Francisco Monteiro: «Sempre fui a outra»

Na mesma conversa, conduzida por Zé Lopes, abordou vários temas, incluindo os desafios enfrentados pela ex-concorrente do Big Brother desde que o namoro se tornou público.

Durante a entrevista, Bárbara Parada recordou o impacto das críticas que recebeu ao longo do último ano. «Sofri coisas que acho que não são normais e que nem deveriam ser permitidas só porque uma pessoa é conhecida. Desde que comecei a namorar com o Francisco, senti mais ódio por parte de fãs do que quando saí do meu primeiro Big Brother», afirmou a jovem nortenha.

A ex-concorrente sublinhou que a mudança de perceção do público a deixou marcada: «Sou exatamente a mesma pessoa. Quando saí do meu primeiro Big Brother, saí adorada. Depois, só porque comecei uma relação, e devido a pessoas completamente fanáticas, criaram uma imagem minha que não existe. Custou-me muito e senti muita injustiça este ano. Hoje em dia, já não me afeta tanto, mas admito que me afetou».

Apesar de rejeitar a ideia de se colocar no papel de vítima, Bárbara fez questão de expor a pressão vivida.«Não sou uma vítima, sou muito privilegiada. Mas as pessoas não têm noção do que é sofrer em silêncio, porque sempre fui a ‘outra’», referiu, numa alusão a Marcia Soares.

A entrevista terminou com um tom de superação. «O que passei foi muito injusto, mas já passou. Nem gosto de falar disto, fico logo nervosa», concluiu.

Barbara Parada relata ódio por ter começado a namorar com Francisco Monteiro: «Sempre fui a outra»

Desvendado o talento escondido de Bárbara Parada: e é inacreditável

Os truques simples simples das famosas para combaterem a inveja e o mau-olhado

Irmão de Bárbara Parada celebra conquista relevante e impressiona pela sua beleza

Depois de férias com Bárbara Parada, Francisco Monteiro mostra feridas inesperadas: o que lhe aconteceu?
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Há 2h e 48min

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Há 3h e 0min

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Hoje às 18:09

Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

Hoje às 17:34

Joana Diniz expõe momento único com o ex-marido: “Tem tudo”

Hoje às 17:24

Afinal o triângulo é real: Daniela Santos confirma envolvimento romântico com Afonso Leitão

Hoje às 16:34
Cristina Ferreira reage à expulsão de Bruno de Carvalho e deixa-lhe um recado direto

Hoje às 11:26

Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

Hoje às 17:34

Completamente alterada, Catarina Miranda faz as malas para deixar o Big Brother Verão: as imagens mais quentes da edição

31 jul, 18:32

Risos nervosos e caretas disfarçadas: As imagens das reações de Afonso, Miranda e Jéssica à entrada de Daniela

13 jul, 22:57

Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

Há 3h e 42min
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Ontem às 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Ontem às 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Ontem às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Ontem às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Cristina Ferreira explica o que levou à maior mudança da sua vida: «O corpo já não respondia»

Há 2h e 48min

Julgada pela relação com Afonso? Daniela Santos reage: «Posso ser mãe, mas não perdi o direito de me apaixonar»

Há 3h e 0min

Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

Há 3h e 42min

A frase que Cristina Ferreira nunca esquece: e que segue como máxima de vida

Hoje às 18:09

Joana Diniz expõe momento único com o ex-marido: “Tem tudo”

Hoje às 17:24
14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Ontem às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Namorado grava Fanny Rodrigues a dormir e mostra tudo: "Não aguentei"

Há 3h e 17min

"Big Brother Verão": equipa de Catarina Miranda reage à expulsão de Bruno de Carvalho

Hoje às 17:32

Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumem que recorreram a terapia de casal

Hoje às 16:19

Ao lado de companhia especial, Daniela Santos afirma: "Não perdi o direito de me apaixonar"

Hoje às 16:11

É oficial! Cristina Ferreira partilha novidade sobre Bruno de Carvalho

Hoje às 15:46
Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

Ontem às 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Ontem às 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
