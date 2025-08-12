Do jantar à mensagem atrevida: Bárbara Parada revela como começou o namoro com Francisco Monteiro

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

Francisco Monteiro e Bárbara Parada brilham em destino de sonho: as fotos amorosas que estão a encantar os fãs!

Bárbara Parada e Francisco Monteiro foram convidados especiais do Bom Dia Alegria, do V+, desta terça-feira, 12 de agosto, e falaram sobre o início do namoro de ambos.

«Saí do programa (Big Brother - Desafio Final, em 2024) e continuei a conviver com pessoas do reality show. Com o Bruno Savate, com o Francisco Monteiro... Eu conversava com o Francisco, tal como conversava com o Savate ou com a Noélia Pereira», começou por contar Bárbara Parada.

«Um dia, fui jantar com ele, tranquila, não aconteceu nada. Depois do jantar, ele mandou-me uma mensagem que dizia: 'Tinha imensa vontade de te beijar'», confidenciou a jovem, entre risos. «Foi uma coisa muito natural. Não estava à espera disto. Quando fomos conversando, fui achando interesse e pronto, foi evoluindo», adiantou.

Barbara Parada relata ódio por ter começado a namorar com Francisco Monteiro: «Sempre fui a outra»

Na mesma conversa, conduzida por Zé Lopes, abordou vários temas, incluindo os desafios enfrentados pela ex-concorrente do Big Brother desde que o namoro se tornou público.

Durante a entrevista, Bárbara Parada recordou o impacto das críticas que recebeu ao longo do último ano. «Sofri coisas que acho que não são normais e que nem deveriam ser permitidas só porque uma pessoa é conhecida. Desde que comecei a namorar com o Francisco, senti mais ódio por parte de fãs do que quando saí do meu primeiro Big Brother», afirmou a jovem nortenha.

A ex-concorrente sublinhou que a mudança de perceção do público a deixou marcada: «Sou exatamente a mesma pessoa. Quando saí do meu primeiro Big Brother, saí adorada. Depois, só porque comecei uma relação, e devido a pessoas completamente fanáticas, criaram uma imagem minha que não existe. Custou-me muito e senti muita injustiça este ano. Hoje em dia, já não me afeta tanto, mas admito que me afetou».

Apesar de rejeitar a ideia de se colocar no papel de vítima, Bárbara fez questão de expor a pressão vivida.«Não sou uma vítima, sou muito privilegiada. Mas as pessoas não têm noção do que é sofrer em silêncio, porque sempre fui a ‘outra’», referiu, numa alusão a Marcia Soares.

A entrevista terminou com um tom de superação. «O que passei foi muito injusto, mas já passou. Nem gosto de falar disto, fico logo nervosa», concluiu.