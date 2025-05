Eles já não escondem a paixão. Francisco Monteiro e Bárbara Parada de férias românticas no Algarve

Bárbara Parada decidiu aproveitar os dias de calor que se têm feito sentir no início desta semana e rumou ao sul do País para desfrutar do sol e do bom tempo. Mas a ex-concorrente do Big Brother e do Desafio Final não está sozinha: levou consigo o namorado, Francisco Monteiro.

Nas redes sociais, a jovem, de 24 anos, partilhou uma fotografia muito cúmplice com o vencedor do Big Brother 2023, onde se mostram muito sorridentes e muito cúmplices. Na imagem, tirada à frente do espelho do quarto de hotel onde estão alojados, Francisco Monteiro surge abraçado à cara-metade.

Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão cada vez mais apaixonados

Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão a viver um verdadeiro conto de fadas fora da casa do Big Brother. Depois de muitos altos e baixos na relação, o casal parece mais unido do que nunca e continua a dar provas de que o amor está para durar. Se durante algum tempo foram muito contidos nas publicações que faziam nas redes sociais, agora têm partilhado vários momentos especiais onde mostram o lado mais cúmplice.

Antes de rumarem ao Algarve, Francisco e Bárbara voltaram a encantar os fãs com uma escapadinha romântica que teve lugar num rooftop de sonho na cidade do Porto. Com uma vista deslumbrante sobre a cidade e um ambiente intimista, os ex-concorrentes desfrutaram de uma vista incrível, rodeados de romantismo, sorrisos e muito amor.

As imagens foram partilhadas nas respetivas contas de Instagram e rapidamente somaram milhares de gostos e comentários. Os fãs não pouparam elogios ao casal e destacaram não só o cenário encantador, mas também um pormenor muito especial: Francisco e Bárbara surgem vestidos de branco, num look coordenado que muitos consideraram simbólico.

Os dois mostram que continuam a escrever a sua história com a mesma intensidade com que conquistaram os portugueses no reality show. E nos comentários, os fãs teceram largos elogios: «A única coisa que me ocorre dizer ao ver estas fotos: a felicidade assenta-te na perfeição»; «O melhor concorrente de todos os realitys, o mais completo. Aceitem que dói menos»; «Adorei os tênis muito giros, a Bárbara escolheu bem », são alguns dos comentários que se podem ler na publicação de Zaza.