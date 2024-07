Gonçalo Quinaz explica encontro de Bárbara Parada e Francisco Monteiro na praia: «Isto eu posso dizer...»

Foi no dia 17 de julho de 2024, que Francisco Monteiro surpreendeu os seguidores ao anunciar que o namoro com Bárbara Parada chegou ao fim. «Boa tarde a todos! Sempre fui sincero com Todos vocês em todas as circunstâncias e portanto hoje sinto a necessidade de vos dizer que eu e a Bárbara já não estamos juntos e que cada um segue o seu caminho de uma forma super tranquila e natural! beijinho a todos!», escreveu no instagram.

Bárbara Parada quebrou o silêncio e fez um longo desabafo sobre toda a situação, que gerou muita polémica e comentários. «Estou genuinamente farta (...) Passei-me de vez» começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother, chegando mesmo a afirmar: «Estou mesmo desiludida com esta sociedade MACHISTA (...) Se quisesse sair todos os dias, eu saía todos os dias. Não sou menos nem mais por sair ou não (...) No dia em que eu depender de um homem, prefiro ir viver para debaixo da ponte».

Hoje, dia 24 de julho de 2024, nas «Conversas de Café» do Dois às 10, Gonçalo Quinaz pronunciou-se relativamente à separação e esclareceu o encontro dos dois ex-concorrentes do Big Brother na praia, que tanto deu que falar nas redes sociais. «Falei com ele. Trocámos algumas ideias (...) Isto eu posso dizer...» começou por dizer Quinaz, revelando: «Havia uma conversa pendente».

Após anunciar o fim da relação com Bárbara Parada, Zaza fez um novo comunicado: «Agradeço-vos e peço-vos que não dirijam nada de negativo para a Bárbara. Cada um seguiu o seu caminho por acordo mútuo! Peço-vos mesmo que não dirijam qualquer tipo de ódio seja a quem for. Respeitem-nos aos dois. A Bárbara não merece isso. E foi a última vez que falei deste assunto. Obrigado».

Também nas «Conversas de Café» do Dois às 10, Cristina Ferreira já se tinha pronunciado sobre o fim do recente namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada.

Cláudio confessou que não estava nada à espera deste desfecho, tendo sido apanhado de surpresa com a revelação feita por Zaza nas suas redes sociais, que muito deu que falar. Cinha Jardim revelou que já esperava este final, pois Bárbara «não é para ele» por ser muito nova, segundo disse em direto. Gonçalo Quinaz confessa ter sentido pena deste término, por ser próximo de Francisco Monteiro. Cristina Ferreira também se pronunciou sobre a separação, sentindo que ambos foram vítimas da pressão mediática: «Tiveram que assumir...»