Indireta para Francisco Monteiro? Bárbara Parada lança "farpa" certeira

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A ex-concorrente foi direta ao assunto.

Bárbara Parada partilhou um vídeo nas redes sociais onde se refere a uma antiga relação. Francisco Monteiro é o ex-namorado da ex-concorrente. No vídeo publicado no TikTok, Bárbara escreveu: «Ninguém fala da parte má de estar numa relação saudável.»

Na descrição da vídeo, a ex-concorrente reforçou a mensagem: «O ano passado foi um pesadelo mas se há coisa que amava era mesmo a minha magreza juro AHAHAH Antes que venham já atacar, nunca disse que eu hoje estou gorda só constatei um facto porque eu adorava como estava no ano passado fisicamente.»

Veja aqui o vídeo em questão: 

Temas: Bárbara Parada Francisco Monteiro

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