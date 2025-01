Inédito! Bárbara Parada revela episódio insólito com Francisco Monteiro: «Quando me chateei...»

Francisco Monteiro vai entrar no Secret Story - Desafio Final? Temos a resposta aqui

Bárbara Parada revelou um episódio insólito que se passou quando se chateou com o namorado, Francisco Monteiro.

A ex-concorrente contou que encomendou comida para a sua casa para ter a certeza de que ele não estava lá.

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother 2022, contou um episódio insólito que viveu com o namorado, Francisco Monteiro, vencedor da edição de 2023 e atual comentador do Secret Story - Casa dos Segredos e Desafio Final.

Na rede social tiktok, a ex-concorrente revelou que numa altura menos positiva da relação, em que se tinha chateado com o namorado, encomendou comida para a sua casa para ter a certeza de que ele não estava lá.

«Pareço normal mas quando me chateei com o meu namorado mandei vir Uber Eats para casa dele para confirmar se ele estava em casa», revelou Bárbara Parada, acrescentando que o pedido foi uma tarte de maçã do McDonald’s.

A ex-concorrente brincou ainda com a situação na legenda da partilha: «McDonald's Portugal, aquele que está sempre lá 24h/7, em todas as vitórias e derrotas. Disse ao senhor da Uber para ele ficar com o pedido depois de tocar à campainha e ouvir resposta».

Recorde-se que Bárbara Parada e Francisco Monteiro aproximaram-se no Big Brother - Desafio Final, no início do ano de 2024, em que ambos participaram. Tempos depois, já fora da casa, os ex-concorrentes assumiram a relação e desde aí que se mostram bastante firmes.