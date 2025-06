Juntos ou não? Bárbara Parada tira todas as dúvidas sobre Francisco Monteiro: «O nosso amor…»

É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

Bárbara Parada falou sobre Francisco Monteiro e esclareceu todas as dúvidas sobre se estão ou não juntos. Em declarações no programa 'Bom dia Alegria', do VMAIS, a ex-concorrente do Big Brother mostrou-se apaixonada e garantiu que está numa fase feliz da sua vida.

«Estamos bem. Vos garanto que este ano para nós não foi nada fácil, não foi um início de namoro super incrível, só mar de rosas. Mas se nós estamos bem agora é porque de facto há amor, porque o amor consegue vencer barreiras e só nós estamos de pé é mesmo graças a isso. E agora é construir», disse Bárbara.

A jovem de 24 anos confessou: «Acho que fomos um bocado imaturos, mas acima de tudo somos casais normais. O nosso amor está cada vez mais forte e se nós ultrapassamos o que ultrapassamos é porque é de verdade. Acho que finalmente estou na fase de vida que queria estar».

Veja o vídeo: