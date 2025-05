Mais apaixonados que nunca: É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve

É assim que Bárbara Parada e Francisco Monteiro desfrutam de dias de férias no Algarve. Surpreenda-se com as imagens

Bárbara Parada e Francisco Monteiro estão a desfrutar de uns dias de puro descanso e muito amor no Algarve. O casal aproveitou o bom tempo do sul do país para uma escapadinha romântica que está a deixar os seguidores completamente rendidos. Desde que rumaram ao Algarve, o casal mostra-se inseparável e completamente apaixonado.

Nas redes sociais, os dois têm partilhado vários registos cúmplices desta viagem a dois. Os sorrisos, os olhares e a proximidade não deixam dúvidas: estão mais apaixonados do que nunca. Bárbara Parada e Francisco Monteiro parecem ter encontrado o equilíbrio e têm feito questão de mostrar que o amor está para durar. Se outrora eram mais reservados nas partilhas online, agora fazem questão de mostrar a cumplicidade e a felicidade que vivem juntos.

Nas redes sociais, a jovem, de 24 anos, partilhou uma fotografia muito cúmplice com o vencedor do Big Brother 2023, onde se mostram muito sorridentes e muito cúmplices. Na imagem, tirada à frente do espelho do quarto de hotel onde estão alojados, Francisco Monteiro surge abraçado à cara-metade.

As imagens mais recentes têm somado milhares de gostos e comentários elogiosos, com seguidores a destacar o amor genuíno que une o casal. Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram, assim, a paixão que vivem.

Antes desta viagem ao Algarve, já tinham encantado os fãs com uma escapadinha especial num rooftop no Porto com uma vista deslumbrante sobre a cidade e um ambiente intimista, os ex-concorrentes desfrutaram de uma vista incrível, rodeados de romantismo, sorrisos e muito amor. Os dois apareceram vestidos de branco, num look coordenado que muitos consideraram simbólico.

Bárbara Parada e Francisco Monteiro mostram que continuam a escrever a sua história com a mesma intensidade com que conquistaram os portugueses no reality show. E nos comentários, os fãs teceram largos elogios.