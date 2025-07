Mais sexy do que nunca: Bárbara Parada faz subir a temperatura em biquíni reduzido

Bárbara Parada está de férias no México com o namorado, Francisco Monteiro, e agora incendiou as redes sociais com um conjunto de fotografias em que surge naquele paraíso do outro lado do oceano.

Nas imagens, a empresária, de 24 anos, posa em biquíni numa praia paradisíaca, mas foi a sua excelente forma física que roubou todas as atenções. É que a ex-concorrente do Big Brother 2022 está mais sexy do que nunca.

Os fãs ficaram rendidos à sua beleza. «Que lindaaaa 😍», «Ficaram muito boas as fotos😉 Linda😍», «Bárbara cada vez mais bonita», «Oh mulher linda 😻🔥🔥 o pássaro ali a fazer o photobomb para ver a gata mais de perto», «Lindíssima ❤️», «Barbara em grande, sempre elegante.👏👏👏», «Que sereia», «Arrasadora 😍🔥❤️», lê-se na caixa de comentários.

Francisco Monteiro também reagiu. «Grande fotógrafo 🤓 », comentou.

Aos beijos na boca: Bárbara Parada e Francisco Monteiro partilham foto íntima das férias românticas

Bárbara Parada e Francisco Monteiro tiraram umas férias românticas e rumaram a um verdadeiro paraíso! O casalinho está no México e, nas redes sociais, têm partilhado algumas imagens naquele país.

No Instagram, Bárbara Parada, de 24 anos, partilhou uma fotografia em que se mostra muito apaixonada pelo namorado, aos beijos. Francisco Monteiro, de 30, repartilhou a fotografia romântica e deixou uma mensagem especial. «Quando não critica o meu talento para tirar fotografias, tem direito ilimitado a estes beijos maravilhosos», lê-se.

O casal está a tirar o maior proveito possível deste destino de sonho e até acordaram às seis da manhã para ver o nascer do sol na praia. «Se as minhas manhãs fossem sempre assim passava a ser uma morning person 😄», confessou Francisco Monteiro. «6 da manhã no México, a apanhar o nascer do sol», afirmou Bárbara Parada.

