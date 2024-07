Os momentos e as fotos que marcaram o namoro de Francisco Monteiro e Bárbara Parada, que agora chegou ao fim

Francisco Monteiro pede Bárbara Parada em namoro! Veja as imagens do pedido

Dia 17 de julho Francisco Monteiro anunciou o fim da relação com Bárbara Parada. O vencedor do Big Brother 2023 recorreu às redes sociais para anunciar: ««Boa tarde a todos! Sempre fui sincero com Todos vocês em todas as circunstâncias e portanto hoje sinto a necessidade de vos dizer que eu e a Bárbara já não estamos juntos e que cada um segue o seu caminho de uma forma super tranquila e natural! beijinho a todos!», escreveu no instagram.

Após anunciar o fim da relação com Bárbara Parada, Zaza fez um novo comunicado: «Agradeço-vos e peço-vos que não dirijam nada de negativo para a Bárbara. Cada um seguiu o seu caminho por acordo mútuo! Peço-vos mesmo que não dirijam qualquer tipo de ódio seja a quem for. Respeitem-nos aos dois. A Bárbara não merece isso. E foi a última vez que falei deste assunto. Obrigado».

Bárbara Parada ainda não se pronunciou acerca do término. A ex-concorrente do Big Brother 2022 e Desafio Final encontra-se neste momento de férias de Punta Cana com os amigos. Veja aqui as fotos mais sensuais.

Relembre todos os momentos mais marcantes do namoro...

Depois de vários rumores, parece que Bárbara Parada e Francisco Monteiro assumiram o namoro. Foi no dia 18 de junho que Bárbara Parada partilhou uma fotografia da sua «sobremesa».

No prato podia ler-se: «Queres namorar comigo?» «Berros», escreveu a ex-concorrente do Big Brother.

Momentos depois, Bárbara Parada partilhou uma fotografia de Francisco Monteiro no carro acompanhada de um coração branco.

O início do namoro foi um dos temas que esteve em destaque na rubrica ‘Conversas de Café’ no «Dois às 10», no dia 19 de junho. «Agora sim, são namorados!», reagiu Cristina Ferreira.

«Ele explicou isso ontem, que ela quando veio aqui ainda não eram namorados», esclareceu Cinha Jardim.

«Andavam a conhecer-se…», explicou Cristina Ferreira.

«Pede-se em namoro com uma sobremesa, ou não? Acharam original o pedido de namoro ou não?», questionou a apresentadora.

Os comentadores Merche Romero, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim responderam afirmativamente. Todos se mostraram felizes com a novidade e desejaram felicidades ao novo casal!

Recorde-se que Bárbara Parada marcou presença no «Dois às 10» no dia 12 de junho. Durante a conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, a ex-concorrente do Big Brother desmentiu que os dois estivessem a namorar: «Não estou com o Francisco a namorar […] Não vamos estar a assumir uma coisa ou a admitir que namoramos quando não namoramos, há muita coisa que sai aí que não é verdade».

O pedido aconteceu cinco dias depois, durante um jantar romântico, quando Francisco Monteiro surpreendeu Bárbara Parada com uma sobremesa acompanhada da frase: «Queres namorar comigo?» Veja aqui as imagens do pedido oficial de namoro!

Veja a entrevista de Bárbara Parada no «Dois às 10»:

A relação corria às mil maravilhas...

Ainda nesta noite de quinta-feira, 20 de junho, Francisco Monteiro recorreu às redes sociais onde publicou um vídeo a pregar um «susto» à namorada, Bárbara Parada! Veja tudo aqui.

Durante a manhã de 21 de junho, Bárbara Parada recorreu às redes sociais para partilhar um momento com o namorado. Num vídeo em que surgem os pés do companheiro, Bárbara Parada escreveu «Bom Dia», acompanhado de um emoji apaixonado.

Veja aqui:

Nesta tarde de sábado, 22 de junho, Francisco Monteiro e Bárbara Parada surgiram juntos numa viagem no carro.

Francisco Monteiro recorreu às redes sociais onde partilhou um momento com a namorada: «Saímos do Porto há 1 hora e a Bárbara está a tentar tirar uma selfie há 1 hora», disse Zaza. «É mentira, comecei há 5 minutos», garantiu a ex-concorrente do Big Brother – Desafio Final.

Nas redes sociais, Francisco Monteiro foi partilhado momentos românticos ao lado da namorada Bárbara Parada.

Num desses momentos, o vencedor do «Big Brother 2023» publicou uma fotografia de Bárbara Parada com uma questão: «Devia pedir?» (com um emoji de um anel)

As respostas sugeridas por Francisco foram «Sim», «Não» e «Too soon» (cedo demais)»