'Perdidos' no paraíso, Francisco Monteiro reage a novas fotos escaldantes de Bárbara Parada

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão a conquistar as redes sociais com imagens repletas de amor, descontração e muito estilo. O casal, que se conheceu através do universo Big Brother, está a aproveitar uns dias de férias no México, num cenário paradisíaco que parece saído de um postal.

Francisco Monteiro — vencedor do Big Brother 2023 — e Bárbara Parada — ex-concorrente da edição de 2022 — têm partilhado diversos momentos românticos nas redes sociais, desde praias de areia branca e águas cristalinas, até jantares à luz das velas, com muita cumplicidade e sorrisos à mistura.

Os looks também não passam despercebidos. Em clima de verão tropical, Bárbara Parada deslumbra com visuais sensuais e modernos. Numa das mais recentes publicações, a jovem surge com um vestido curto e elegante, que arrancou elogios dos fãs — incluindo um comentário apaixonado de Francisco Monteiro: "Go baby… she’s iconic🔥"

A ligação entre os dois parece mais forte do que nunca. Apesar dos rumores e brincadeiras sobre o futuro da relação — incluindo piadas sobre filhos —, o casal mostra-se unido, cúmplice e a viver o momento com intensidade.

Os seguidores não escondem o entusiasmo, inundando as caixas de comentários com mensagens de apoio e encanto por esta história de amor que, depois do reality show, parece ter ganho um novo capítulo… de sonho.

Veja todas as imagens da escapadinha romântica na galeria que preparámos para si — desde paisagens deslumbrantes até momentos íntimos e genuínos entre Zaza e Bárbara Parada.