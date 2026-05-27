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Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

  • Big Brother
  • Hoje às 11:23
Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço - Big Brother

Guilherme Baptista, o namorado de Bárbara Parada, exibiu pela primeira vez o carro de luxo que conduz. E o valor não é para qualquer carteira.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
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Guilherme Baptista exibiu, pela primeira vez, o carro de luxo que conduz. O namorado de Bárbara Parada partilhou, nos stories do Instagram, uma fotografia do veículo, que não passou despercebido dos fãs.

Trata-se de um BMW Série 2 Cabrio, que pode custar mais de 70 mil euros.

Pode ver tudo aqui:

 

Bárbara Parada derrete corações com declaração apaixonada a Guilherme Baptista: «Se for com ele...»

Bárbara Parada mostrou recentemente nas redes sociais o seu lado mais romântico, partilhando com os seguidores um momento especial ao lado do namorado, Guilherme Baptista.

Numa fotografia publicada nos stories do Instagram em que surge ao lado de Guilherme, Bárbara deixou uma legenda que não passou despercebida:

«Se for com ele, qualquer vista é a minha favorita»

A frase evidencia a felicidade da influencer por partilhar a sua vida com Guilherme, sublinhando que, para ela, o mais importante não é o lugar, mas sim a companhia.

Desde que tornaram pública a relação, o casal tem conquistado a atenção dos fãs, que se mostram encantados com os gestos de carinho e a cumplicidade demonstrada nas redes sociais. A declaração de Bárbara reforça a ideia de que, quando se está com a pessoa certa, até o mais simples momento se torna memorável.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Guilherme Baptista e Bárbara Parada que preparámos para si

Temas: Bárbara Parada Guilerme Baptista

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