Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

O fim de semana ficou marcado por mais um episódio que promete dar que falar no mais recente relacionamento de Bárbara Parada. A sua cara metade, Guilherme Baptista celebrou o seu 30.º aniversário, e a data não passou despercebida pela ex-concorrente, que acabou por alimentar ainda mais os rumores do romance entre ambos.

Através de um story partilhado nas redes sociais, Bárbara Parada mostrou um momento de festa numa discoteca, onde assinalou o aniversário do alegado namorado. Embora sem grandes declarações ou confirmações explícitas, a publicação foi suficiente para despertar a curiosidade dos seguidores, que rapidamente associaram a celebração a Guilherme.

A cumplicidade entre os dois tem sido comentada nas últimas semanas, mas nenhum dos intervenientes assumiu oficialmente a relação. Ainda assim, o treinador de Padle, já falou publicamente e admitiu que ambos «se estão a conhecer». Este gesto público surge como mais um indício de proximidade, levando muitos fãs a acreditar que o romance poderá estar a ganhar forma longe dos holofotes mais diretos.