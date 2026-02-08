Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Acompanhe ao minuto

Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista

  • Ontem às 20:10
Amor à vista de todos. Bárbara Parada partilha primeira foto com Guilherme Baptista - Big Brother

Bárbara Parada voltou a chamar a atenção nas redes sociais ao celebrar o 30.º aniversário de Guilherme Baptista, o seu suposto namorado, numa noite animada numa discoteca.

O fim de semana ficou marcado por mais um episódio que promete dar que falar no mais recente relacionamento de Bárbara Parada. A sua cara metade, Guilherme Baptista celebrou o seu 30.º aniversário, e a data não passou despercebida pela ex-concorrente, que acabou por alimentar ainda mais os rumores do romance entre ambos.

Através de um story partilhado nas redes sociais, Bárbara Parada mostrou um momento de festa numa discoteca, onde assinalou o aniversário do alegado namorado. Embora sem grandes declarações ou confirmações explícitas, a publicação foi suficiente para despertar a curiosidade dos seguidores, que rapidamente associaram a celebração a Guilherme.

A cumplicidade entre os dois tem sido comentada nas últimas semanas, mas nenhum dos intervenientes assumiu oficialmente a relação. Ainda assim, o treinador de Padle, já falou publicamente e admitiu que ambos «se estão a conhecer». Este gesto público surge como mais um indício de proximidade, levando muitos fãs a acreditar que o romance poderá estar a ganhar forma longe dos holofotes mais diretos.

 

