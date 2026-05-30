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Bárbara Parada declara-se a Guilherme Baptista com frase provocadora: «Não namoro com um falhado»

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Bárbara Parada declara-se a Guilherme Baptista com frase provocadora: «Não namoro com um falhado» - Big Brother

Bárbara Parada foi surpreendida pelo namorado e reagiu com uma declaração de amor que está a dar que falar.

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Bárbara Parada e Guilherme Baptista estão cada vez mais apaixonados e prova disso são os registos românticos que partilham nas redes sociais. Esta sexta-feira, 29 de maio, a ex-concorrente do Big Brother 2022 foi surpreendida com um ramo de rosas vermelhas e aproveitou para se declarar ao namorado. Contudo, a forma como o fez está a dar que falar.

No Instagram, Bárbara Parada partilhou um conjunto de fotos ao lado da sua cara-metade, onde exibe o ramo de flores que lhe foi oferecido. «Mais um dia normal na minha vida porque eu não namoro com um falhado», pode ler-se, na legenda daquela partilha.

«Eu sou sortuda e sei disso💛», acrescentou ainda. Guilherme Baptista reagiu: «Ly 💛 (sigla para love you, amo-te em inglês)»

Pode ver tudo aqui:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos de Bárbara Parada e Guilherme Baptista

Namorado de Bárbara Parada exibe carrão de luxo. E nem imagina o preço

Guilherme Baptista exibiu, pela primeira vez, o carro de luxo que conduz. O namorado de Bárbara Parada partilhou, nos stories do Instagram, uma fotografia do veículo, que não passou despercebido dos fãs.

Trata-se de um BMW Série 2 Cabrio, que pode custar mais de 70 mil euros.

Pode ver tudo aqui:

Temas: Bárbara parada Guilherme Baptista

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