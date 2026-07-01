Bárbara Parada e Guilherme Baptista emocionam fãs com surpresa para os filhos
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Bárbara Parada e Guilherme Baptista continuam a dar passos importantes na relação. Depois de anunciarem a compra da primeira casa em conjunto, o casal partilhou um vídeo especial nas redes sociais, onde revelou a surpresa que preparou para os filhos que vierem a ter no futuro.
Bárbara Parada e Guilherme Baptista vivem uma fase de grande felicidade e fizeram questão de a eternizar de uma forma muito especial.
O casal gravou uma mensagem para os filhos, para que estes a possam ver quando nascerem. O momento aconteceu precisamente depois de os dois celebrarem a compra da primeira casa em conjunto, uma conquista que assinala uma nova etapa da relação. O casal quis então preparar o futuro e deixar uma bonita mensagem para que os futuros filhos possam testemunhar o acontecimento.
Na publicação anterior, Bárbara Parada não escondeu a emoção ao anunciar a novidade. «Comprámos a nossa primeira casa juntos», escreveu a influenciadora digital, acrescentando ainda: «Se isto for um sonho, não me acordem, por favor».
Agora, o casal decidiu criar uma recordação que poderá ser vista pelos filhos no futuro, guardando em vídeo este momento tão marcante das suas vidas.