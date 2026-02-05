Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

Acompanhe ao minuto

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada - Big Brother

Muito se tem falado sobre um alegado atrito entre Francisco Monteiro e o novo amor de Bárbara Parada. Cláudio Ramos quis pôr tudo em pratos limpos com um telefonema inédito em direto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O novo amor de Bárbara Parada é o tema do momento e foi discutido nas Conversas de Café do Dois às 10 desta quinta-feira, 5 de fevereiro. Muito se tem falado sobre o facto de este romance ter gerado atritos com Francisco Monteiro e Cláudio Ramos quis pôr tudo em pratos limpos. 

A ex-concorrente do Big Brother 2022 tem uma relação com Guilherme Baptista, que recentemente se defrontou contra Francisco Monteiro num jogo de padel. Pouco depois, saiu a notícia de que o jovem teria deixado de dar aulas daquele desporto para não se cruzar com Zaza. 

Por isso, Cláudio Ramos decidiu ligar, em direto do matutino da TVI, para o clube de padel em questão para ter mais informações sobre o tema. «Queria saber se o Guilherme ainda trabalha aí», atirou.

«Não estou por dentro disso, estou cá há pouco tempo. Mas penso que não, disseram-me que ele já cá não está», responde-lhe o funcionário que atendeu a chamada. «Precisamos de saber se o Guilherme ainda está aí a treinar. Portanto volte a ligar-me», adiantou o apresentador, deixando o painel de comentadores do Dois às 10 estupefacto com o que acabava de acontecer.

Pode ver o momento aqui:

Na mesma conversa, Cláudio Ramos vai mais longe e afirma: «Eu gosto muito do Francisco Monteiro, mas ele sabe perfeitamente que, ao fazer isto, está à por lenha para se queimar. Está lá uma pessoa, ele vai inscrever-se para fazer aquela dupla, para quê?»

Adriano Silva Martins aproveitou a deixa para falar sobre uma entrevista recente que Guilherme Baptista terá dado, em que revelou que saiu do clube de padel porque quis.  «O Guilherme diz que foi embora pelo próprio pé, mas a informação que tenho é que ele foi dispensado», garantiu. 

«Eu o que sei é que foi ele que quis sair para evitar problemas...», adiantou Gonçalo Quinaz.

Foi então que Cláudio Ramos decidiu intervir e defender o novo namorado de Bárbara Parada. «O Guilherme está no sítio dele, a fazer o trabalho dele. Não foi o Guilherme que se foi inscrever para jogar com (o Francisco). O Francisco e a Bárbara acabaram mal e não foi a primeira vez que acabaram mal...», disse. 

Cláudio Ramos defende: «Eu tenho um grau de intimidade grande com a Bárbara»

Adriano Silva Martins frisou ainda que Cláudio Ramos não acreditou quando ele lhe disse que a Bárbara Parada tinha um novo namorado e, afinal, o romance está quase confirmado.

Sem papas na língua, Cláudio Ramos defendeu-se: «Eu tenho um grau de intimidade grande com a Bárbara. Quando falámos sobre isto, tu também me disseste que estavas a conhecer duas pessoas. E eu não posso afirmar que tu tens uma relação com elas, posso dizer que estás a conhecê-las. A informação que eu tinha, naquele momento, é que a Bárbara estava a conhecer uma pessoa.»

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias de Bárbara Parada e Guilherme Baptista que preparámos para si

Temas: Bárbara Parada Guilherme baptista Francisco monteiro Padel

Viral

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:52

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

4 fev, 21:36

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

4 fev, 16:31

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

28 jan, 16:26
Mais Viral

Mais Vistos

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

2 jul 2024, 15:51

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

30 jun 2025, 01:14

Lembra-se da «boazona» do Love on Top? Nove anos depois, continua a rebentar termómetros: e estas são as fotos ousadas que comprovam

Ontem às 19:52

Jéssica Antunes e Rui Pedro Figueiredo já são casados! As primeiras imagens da cerimónia de sonho

13 set 2025, 17:32

Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas

8 ago 2025, 16:13
Ver Mais

Notícias

Cláudio Ramos procura a verdade sobre o atrito entre Francisco Monteiro e o novo namorado de Bárbara Parada

Ontem às 16:43

Mais magra! Jéssica Vieira mostra transformação corporal impressionante: «Menos 6 quilos e menos 9 centímetros»

4 fev, 21:36

Lembra-se quando Rita Pereira «entrou» no Big Brother? Sim, aconteceu e nós mostramos-lhe tudo

4 fev, 16:31

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

A viver um momento delicado, Bruno de Carvalho partilha imagem que emociona seguidores

3 fev, 16:44
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Rita Pereira já «entrou» em dois reality shows e estas são as imagens inéditas que o comprovam

4 fev, 16:28

A atravessar fase difícil, Carolina Braga faz desabafo cheio de mistério: «Não fazem o mínimo para respeitar...»

4 fev, 15:28

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

29 jan, 19:20

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

29 jan, 16:57

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

29 jan, 16:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:28

Como nunca o viu! Filipe Delgado fica sem voz e de lágrimas nos olhos ao ler carta emocionante do marido

Há 2h e 40min

Pedro Jorge desfaz-se em lágrimas ao falar sobre a "rutura" com Leandro: «Coisas que magoam...»

Há 3h e 25min
01:44

Inédito. Filipe Delgado "enche" depois de piscar o olho ao Instrutor Joaquim

Há 3h e 55min
07:00

Apanhado em flagrante! Filipe Delgado protagoniza momento digno de meme

Há 3h e 58min

Ainda se lembra desta "bomba" do Love on Top? Foi candidata a Miss Bumbum e agora faz sucesso no estrangeiro

Ontem às 20:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Soares e Ruben Silvestre apresentam a filha bebé... de forma original: veja as imagens!

Há 2h e 58min

Marcia Soares considera que Francisco Monteiro "andava perdido": "Finalmente ressurgiu"

Ontem às 15:28

"Menos 6 quilos": Jéssica Vieira mostra incrível transformação

Ontem às 13:08

Marcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: "É das pessoas mais incríveis"

Ontem às 12:58

"Tantos quilos em tão pouco tempo. Como é que consegues?": Francisco Monteiro responde!

Ontem às 08:38
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais