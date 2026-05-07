Depois da declaração de amor rara, Bárbara Parada volta a ser surpreendida pelo namorado. Esta foi a reação

Bárbara Parada atravessa uma fase especialmente feliz da sua vida pessoal. Depois de uns dias de descanso na Madeira ao lado do namorado, Guilherme Baptista, a ex-concorrente da TVI celebrou o aniversário de uma forma que não estava à espera, e tudo graças a uma surpresa preparada pelo companheiro.

A influenciadora tem mostrado vários momentos da relação nas redes sociais e voltou a recorrer ao Instagram para partilhar com os seguidores alguns detalhes deste dia marcante.

Aquilo que seria, segundo a própria, um aniversário simples e sem grandes planos acabou por se transformar numa experiência inesquecível. Guilherme Baptista organizou várias surpresas ao longo do dia e conseguiu deixar Bárbara completamente emocionada.

Nas stories, Bárbara começou por admitir: «Eu ainda nem vim aqui falar com vocês, mas ontem tive um dia tão feliz e não consigo estar mais de coração cheio. Esqueçam…».

Mais tarde, explicou que o dia tinha tudo para ser apenas mais um, marcado por compromissos e reuniões, mas acabou por ser muito diferente graças ao namorado: «Eu ia ter um dia normal giro de anos com reuniões supostamente e o meu namorado surpreendeu-me de manhã à noite e ainda incluiu as minhas melhores amigas».

No final da partilha, Bárbara Parada não escondeu a felicidade que sente ao lado de Guilherme Baptista e deixou uma declaração apaixonada: «Eu já venho falar com vocês, mas o tenho a melhor pessoa do mundo ao meu lado e não podia ter mais sorte».