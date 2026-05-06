Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Ao Minuto

16:13
Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior» - Big Brother

Marta Cardoso reage a imagens exclusivas de Eva e Diogo: «Bocas a um centímetro de distância (…) temi o pior»

15:38
Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens» - Big Brother

Francisco Monteiro mostra momento inédito de Eva e Diogo: «Vocês não têm acesso a estas imagens»

12:52
Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto» - Big Brother

Mãe de Ariana revela "recado" que daria à filha e faz desabafo emotivo: «Não nos preparou para isto»

10:35
Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas» - Big Brother

Marisa Pires volta a "cair em cima" de Eva e Diogo: «Beijar outras pessoas»

10:03
Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre» - Big Brother

Sem saber, fora do Secret Story, Ricardo João recebe declaração especial: «Contigo sempre»

09:29
Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar - Big Brother

Arrasou Eva e apagou tudo: “Debaixo de fogo”, Marisa Pires explica gesto que está a dar que falar

15:17
Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito» - Big Brother

Poucos sabem, mas Ariana tem um passado com um famoso ex-jogador de futebol: «Amo-te muito»

12:49
Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens - Big Brother

Sabia que esta não é a primeira vez de Jéssica num programa da TVI? E nós temos as imagens

12:27
Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido - Big Brother

Tiago é o novo João para Eva? Este é o gesto que passou despercebido

18:48
Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana - Big Brother

Cláudio Ramos não cala a revolta e expõe opinião sobre o 'triângulo' Eva, Diogo e Ariana

17:15
Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story - Big Brother

Consegue adivinhar quem é? Este menino loirinho é um dos concorrentes mais falados do Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

11:47
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai. - Big Brother

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Acompanhe ao minuto

Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

  • Big Brother
  • Hoje às 12:37
Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada - Big Brother

Bárbara Parada celebra 25 anos e recebe uma declaração apaixonada de Guilherme Baptista, que está a dar que falar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bárbara Parada assinalou na passada terça-feira a chegada aos 25 anos e a data não passou despercebida ao namorado, Guilherme Baptista, que recorreu às redes sociais para lhe dedicar palavras sentidas.

Bárbara Parada comemora o seu 25.º aniversário neste dia 5 de maio. Para tornar o momento ainda mais marcante, a influenciadora foi surpreendida com uma homenagem pública do companheiro, que partilhou uma mensagem emotiva.

Guilherme fez questão de expressar o quanto Bárbara se tornou essencial na sua vida em tão pouco tempo. «Às vezes ainda dou por mim a pensar como é que, em tão pouco tempo, te tornaste alguém tão importante para mim. De repente, és a pessoa com quem quero partilhar toda a minha vida», escreveu, acrescentando ainda que «já nada faz sentido sem ti».

Na mesma publicação, o jovem destacou também a admiração que sente pela namorada, elogiando a sua forma de encarar a vida e a sua energia positiva. «Admiro muito a tua forma de estar, a tua boa disposição e a maneira como vês a vida. Não é só sobre o que sinto por ti, é também sobre o respeito e a admiração que tenho pela pessoa incrível que és!», partilhou.

A mensagem terminou com uma nota de futuro, deixando claro que este será apenas o primeiro de muitos aniversários juntos. «É o aniversário que fez dos 24 anos o último aniversário que passaste sem mim! Que venham muitos mais momentos, viagens, planos e memórias ao teu lado!», escreveu, finalizando com um afetuoso «Parabéns amor! 25 anos! Ly».

Veja a publicação.

Temas: Bárbara Parada Guilherme Baptista Aniversário Declaração

Fora da Casa

Prestes a casar, esta ex-concorrente tem reação impagável ao ver o vestido de noiva pela primeira vez

Há 1h e 6min

Joana d'Albuquerque partilha receita fácil e surpreendente. Baixa em calorias e rica em proteína

Hoje às 13:28

Kelly Baron recorda participação no Big Brother VIP com imagens únicas. E declara-se a Pedro Guedes: «O prémio eras tu»

2 mai, 15:33

Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance

2 mai, 10:03

Apaixonou-se no Big Brother, mas não foi correspondida. Cinco anos depois, está grávida e fez o anúncio de forma única

1 mai, 11:15

Surpresa! Ex-concorrente do Big Brother anuncia gravidez com os registos mais fofos de sempre

1 mai, 11:11
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpresa! Ex-concorrente do Big Brother anuncia gravidez com os registos mais fofos de sempre

1 mai, 11:11

Ausente da televisão, Francisco Monteiro surge irreconhecível e emite comunicado: «Por motivos de força maior»

29 abr, 10:10

Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance

2 mai, 10:03

Rita Almeida brilhou com este vestido confortável e elegante. Consiga este look por 12€

27 jun 2025, 12:00

Inês Morais viaja até um dos destinos mais desejados por todos. Os registos são de sonho

14 jun 2025, 15:47
Ver Mais

Notícias

Prestes a casar, esta ex-concorrente tem reação impagável ao ver o vestido de noiva pela primeira vez

Há 1h e 6min

Joana d'Albuquerque partilha receita fácil e surpreendente. Baixa em calorias e rica em proteína

Hoje às 13:28

Momento raro: Mais apaixonado do que nunca, Guilherme Baptista faz declaração única a Bárbara Parada

Hoje às 12:37

Kelly Baron recorda participação no Big Brother VIP com imagens únicas. E declara-se a Pedro Guedes: «O prémio eras tu»

2 mai, 15:33

Vão viver juntos? Marcelo Palma e Jéssica Vieira partilham novidade bombástica... e já há rumores de romance

2 mai, 10:03
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

25 anos depois, este vencedor de reality show mostra fotos inéditas do casamento

Hoje às 12:38
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

4 mai, 00:49
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

4 mai, 00:30
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

4 mai, 00:17
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

4 mai, 00:11
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Apaixonaram-se numa das primeiras edições do Big Brother na TVI e tiveram um filho juntos. Mais de 20 anos, saiba o que é feito deles

Hoje às 12:44

Em lágrimas, Iury Mellany surge vestida de noiva: "Está perfeito!"

Hoje às 12:32

"Que bonita": reveladas imagens raras da mulher de David Diamond!

Hoje às 08:33

Namorado de Bárbara Parada tem gesto surpreendente: "Nunca imaginei..."

Ontem às 16:56

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

3 mai, 09:48
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

28 abr, 18:56

Foto rara. Maria Botelho Moniz mostra o lado mais sexy em biquíni: e a silhueta esculpida chama à atenção

19 abr, 19:40

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
Ver Mais