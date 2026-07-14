Parece saída de um hotel de luxo! Bárbara Parada mostra divisão da nova casa e está rendida
- Big Brother
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Bárbara Parada voltou a partilhar novidades sobre a casa nova. A ex-concorrente do Big Brother mostrou aos seguidores uma das divisões da futura habitação e confessou estar rendida ao resultado.
Bárbara Parada continua a acompanhar de perto as obras da sua nova casa e fez questão de mostrar aos seguidores mais uma etapa da construção.
A influenciadora recorreu às redes sociais para revelar a nova casa de banho da habitação, confessando estar encantada com o resultado. Na fotografia, é possível ver uma divisão moderna, revestida a mármore, com um grande espelho redondo iluminado.
Entusiasmada, Bárbara escreveu: «Sabem que casa de banho é esta? É da minha casa nova. Está tão linda.»
A antiga concorrente da TVI revelou ainda que visitou a obra para perceber como estavam a evoluir os trabalhos e admitiu que a casa está cada vez mais próxima de ficar concluída.
«Hoje fomos à nossa casinha ver como vão as obras e está mesmo quase... AHHHHHH não consigo parar de sorrir», partilhou.
Nos últimos meses, Bárbara Parada tem mostrado vários detalhes da futura casa nas redes sociais, dividindo com os seguidores a felicidade de ver aquele que será o seu novo lar ganhar forma.