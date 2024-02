Débora Neves explica-se a Bárbara Parada sobre Hélder: «Já percebi que ele tem vários corações»

No Big Brother - Desafio Final, Bárbara Parada questiona Débora Neves por causa da relação de amizade com Hélder Teixeira: «Eu queria só perguntar como é que tu te consegues sujeitar a este papel?" E, finaliza: "Eu não me sujeitava...".

Débora responde: "Eu não me sinto assim, não estamos a mostrar sentimentos nenhuns, acima de tudo existe uma amizade recente. Já percebi que o Hélder tem vários corações.

Bárbara continua e acrescenta: "Tu gostas muito da fase do pré-namoro, da chama e não consegues sair daí".