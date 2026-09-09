Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Ao Minuto

16:11
Equipa Miguel Vicente ou Diogo Cunha? Este foi o grupo vencedor. E o prémio deixou os concorrentes em êxtase - Big Brother
14:37

Equipa Miguel Vicente ou Diogo Cunha? Este foi o grupo vencedor. E o prémio deixou os concorrentes em êxtase

15:58
Diogo Cunha e Miguel Vicente dividem a casa em dois grupos. E algumas escolhas surpreendem - Big Brother
07:20

Diogo Cunha e Miguel Vicente dividem a casa em dois grupos. E algumas escolhas surpreendem

15:49
Ana inicia sessão de fofoca com Jéssica: «Ele foi o único que não foi…» - Big Brother
05:06

Ana inicia sessão de fofoca com Jéssica: «Ele foi o único que não foi…»

15:31
Miranda julga personalidade de Francisco Monteiro: «Ele é boa pessoa, só que é mimado» - Big Brother
02:39

Miranda julga personalidade de Francisco Monteiro: «Ele é boa pessoa, só que é mimado»

14:48
«Ingénuo»: Francisco Monteiro tenta dar um abre olhos a Pedro Fonseca - Big Brother
03:39

«Ingénuo»: Francisco Monteiro tenta dar um abre olhos a Pedro Fonseca

14:12
Francisco Monteiro surpreende com revelação: «Eu só tenho uma coisa a perder na minha vida (…) a minha namorada» - Big Brother
03:37

Francisco Monteiro surpreende com revelação: «Eu só tenho uma coisa a perder na minha vida (…) a minha namorada»

13:57
Tentativa de "flirt" de Miranda para Francisco Monteiro é alvo de duras criticas: «Estás-te a meter com um rapaz casado» - Big Brother
06:48

Tentativa de "flirt" de Miranda para Francisco Monteiro é alvo de duras criticas: «Estás-te a meter com um rapaz casado»

13:38
Francisco Monteiro pede a Miranda que a deixe em paz e a concorrente ameaça: «A tua vida nesta casa vai ser um inferno» - Big Brother
03:37

Francisco Monteiro pede a Miranda que a deixe em paz e a concorrente ameaça: «A tua vida nesta casa vai ser um inferno»

13:30
«Vai gritar com o Luís que vocês têm o mesmo nível»: Francisco Monteiro não dá "troco" a Catarina Miranda - Big Brother
03:42

«Vai gritar com o Luís que vocês têm o mesmo nível»: Francisco Monteiro não dá "troco" a Catarina Miranda

13:10
David Maurício analisa o jogo de Pedro Fonseca e deixa o colega sem palavras - Big Brother
02:57

David Maurício analisa o jogo de Pedro Fonseca e deixa o colega sem palavras

13:00
«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha - Big Brother
01:17

«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha

12:58
O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve - Big Brother

O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve

12:56
Fora de si, Catarina Miranda enfrenta Luís Gonçalves: «Chamaste-me galdéria» - Big Brother
04:52

Fora de si, Catarina Miranda enfrenta Luís Gonçalves: «Chamaste-me galdéria»

12:47
Aos berros, Luís Gonçalves perde a paciência com Francisco Monteiro: «És um menino» - Big Brother
04:32

Aos berros, Luís Gonçalves perde a paciência com Francisco Monteiro: «És um menino»

12:42
A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza - Big Brother
03:48

A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza

12:39
Complô contra Zaza? Concorrentes disparam contra o treinador de padel: «Não estás bem aqui dentro» - Big Brother
08:35

Complô contra Zaza? Concorrentes disparam contra o treinador de padel: «Não estás bem aqui dentro»

12:32
Passada como nunca a vimos: Sónia Jesus arrasa postura de Miguel Vicente como líder e não deixa nada por dizer - Big Brother
02:51

Passada como nunca a vimos: Sónia Jesus arrasa postura de Miguel Vicente como líder e não deixa nada por dizer

12:24
A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?» - Big Brother
03:36

A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?»

12:16
Joana Sobral na mira de Teresa e Miranda: Concorrentes não poupam a colega e deixam aviso «Intragável...» - Big Brother
04:23

Joana Sobral na mira de Teresa e Miranda: Concorrentes não poupam a colega e deixam aviso «Intragável...»

12:09
O meme voltou: Durante uma acesa discussão com Joana Sobral, Vera afirma: «Não preciso de ti para a minha presença ser notada» - Big Brother
04:14

O meme voltou: Durante uma acesa discussão com Joana Sobral, Vera afirma: «Não preciso de ti para a minha presença ser notada»

12:03
«Se parares de policiar...»: Diogo é implacável com Ana mas não fica sem resposta - Big Brother
02:26

«Se parares de policiar...»: Diogo é implacável com Ana mas não fica sem resposta

12:01
Nuno revela desejo para o futuro. Será que envolve Sara? - Big Brother
02:11

Nuno revela desejo para o futuro. Será que envolve Sara?

12:00
Nuno esclarece sentimentos por Sara e surpreende com revelação - Big Brother
06:27

Nuno esclarece sentimentos por Sara e surpreende com revelação

11:56
Cá fora, Nuno reage a situação no “Big Brother Verão”: “Eu não sabia que estavam a fazer isso. (…) Fiquei chocado” - Big Brother
04:29

Cá fora, Nuno reage a situação no “Big Brother Verão”: “Eu não sabia que estavam a fazer isso. (…) Fiquei chocado”

11:41
Nuno recorda a perda dos pais: “Não fiz o luto que precisei” - Big Brother
05:18

Nuno recorda a perda dos pais: “Não fiz o luto que precisei”

Acompanhe ao minuto

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

  • Sofia Noval Baptista
Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Bárbara Parada decidiu alinhar numa das trends que tem feito furor nas redes sociais e mostrou, com muito sentido de humor, o “lado difícil” da sua vida. A concorrente do Big Brother All Stars não se levou demasiado a sério e acabou por transformar alguns dos seus maiores privilégios em verdadeiros “problemas” — para gáudio dos internautas.

Nas redes sociais, os influencers mostram habitualmente o lado mais bonito das suas vidas: viagens de sonho, restaurantes, hotéis paradisíacos e experiências que parecem saídas de um catálogo. Foi precisamente a partir dessa realidade que nasceu uma trend que convida os criadores de conteúdo a revelar também aquilo que não aparece nas fotografias perfeitas.

Bárbara Parada decidiu entrar na brincadeira e, fiel ao seu sentido de humor, levou o desafio para um lado particularmente irónico. Em vez de enumerar grandes dramas, a concorrente recorreu a situações que deixam bem evidentes alguns dos privilégios de que usufrui.

«Não paguei 1 cêntimo»

Entre os vários exemplos partilhados, Bárbara recordou uma viagem ao México, onde ficou num resort de cinco estrelas, com tudo incluído e em parceria, ou seja, sem ter de pagar pela experiência.

Até aqui, tudo parecia perfeito. O problema? O mar estava cheio de sargaço e isso acabou por interferir com as fotografias.

«Fui de férias para o México para um resort 5 estrelas, tudo incluído, em parceria, não paguei 1 cêntimo. Cheguei lá e o mar estava cheio de sargaço. Estragou-me as fotos todas, imaginem, não ficava nada aesthetic», brincou.

A forma como Bárbara apresentou a situação deixa claro que a própria está consciente do contraste e que a intenção passa precisamente por gozar consigo mesma e com a realidade privilegiada que muitos influencers mostram nas redes sociais.

Uma trend feita com ironia

A participação de Bárbara Parada surge num momento em que esta tendência tem levado vários influencers a mostrar que, por detrás das fotografias perfeitas, também existem contratempos. No caso da concorrente, a escolha foi assumir precisamente o lado caricatural da situação.

Em vez de esconder os privilégios, Bárbara decidiu colocá-los no centro da brincadeira, mostrando que até os pequenos “problemas” de uma vida de luxo podem ser vistos com sentido de humor.

A publicação acabou assim por revelar uma faceta descontraída da concorrente, que não teve problemas em brincar com a própria realidade e transformar uma viagem de sonho, por exemplo, num “drama” por causa do sargaço — afinal, tudo pela fotografia perfeita.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Bárbara Parada Influencer

Relacionados

Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

O Diabo Loiro está de volta: do triunfo às polémicas, Miguel Vicente é o novo concorrente do BB All Stars

Bárbara Parada abre as portas da sua casa de sonho. E esta divisão vai deixá-lo boquiaberto

Aprovada pelos sogros! Bárbara Parada vai de férias com a família de Guilherme Baptista: veja as fotos cúmplices

Fora da Casa

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Há 19 min

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

Hoje às 11:22

Ex-concorrente do Secret Story choca todos com separação polémica: «Não quero mais contacto com ela»

Hoje às 11:16

«Que estrondo»: Cristina Ferreira celebra 49 anos com um físico invejável

Hoje às 09:54

Ex-concorrente de Reality show perde os filhos gémeos apenas 9 dias após nascerem. O desabafo é de partir o coração

Ontem às 19:39
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

02:04

«Absolutamente contrariado»: Zaza deixa as colegas em choque com revelação que pode comprometer a estadia no programa

Ontem às 23:07

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08
03:48

A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza

Há 3h e 54min
04:52

Fora de si, Catarina Miranda enfrenta Luís Gonçalves: «Chamaste-me galdéria»

Há 3h e 40min
03:36

A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?»

Hoje às 12:24
Ver Mais

Notícias

Com uma não vê futuro e a outra já levou a casa. Nuno esclarece relação com Raquel e Sara: «Estivémos...»

Há 19 min

O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve

Há 3h e 38min

Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Hoje às 12:18

Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos

Hoje às 12:08

Revelado vídeo inédito de Joana Albuquerque a contar uma "bomba" aos pais. E a reação é inacreditável

Hoje às 11:22
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Sara abre o coração depois de vencer o Big Brother. E nem vai acreditar no que revelou sobre Nuno

Ontem às 16:18

Já é assumido? Catarina Miranda expõe nova relação de Afonso Leitão: «Tão depressa...»

Ontem às 15:33

Eram inseparáveis e envolveram-se com o mesmo homem. Hoje trocam farpas: «Se agressividade faz de alguém uma estrela...»

Ontem às 10:48

Já entrou em 13 edições e soma mais uma: Dê as boas-vindas a Érica Silva, a madeirense mais polémica da "velha guarda" dos realities

6 set, 23:10

Vencedor controverso: Adorado por uns, odiado por outros. O militar Luís Gonçalves está de volta com todas as "munições"

6 set, 23:03
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Lágrimas no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: saiba o que aconteceu!

Há 3h e 59min

Casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: fato do noivo esconde... este segredo!

Hoje às 12:18

Bárbara Parada mostra o outro lado da sua vida: «Nas redes sociais tudo parece incrível, mas...»

Hoje às 10:31

Ana Barbosa: "Hoje tive de tomar uma das decisões mais injustas comigo"

Hoje às 09:42

Decoração inesperada da casa de banho e até um "polícia": tudo o que ninguém viu do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro!

Hoje às 09:10
Ver Mais Outros Sites