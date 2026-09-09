Pela primeira vez, Bárbara Parada revela o que ninguém sabe da sua vida. E a partilha surpreende todos

Nas redes sociais, os influencers mostram habitualmente o lado mais bonito das suas vidas: viagens de sonho, restaurantes, hotéis paradisíacos e experiências que parecem saídas de um catálogo. Foi precisamente a partir dessa realidade que nasceu uma trend que convida os criadores de conteúdo a revelar também aquilo que não aparece nas fotografias perfeitas.

Bárbara Parada decidiu entrar na brincadeira e, fiel ao seu sentido de humor, levou o desafio para um lado particularmente irónico. Em vez de enumerar grandes dramas, a concorrente recorreu a situações que deixam bem evidentes alguns dos privilégios de que usufrui.

«Não paguei 1 cêntimo»

Entre os vários exemplos partilhados, Bárbara recordou uma viagem ao México, onde ficou num resort de cinco estrelas, com tudo incluído e em parceria, ou seja, sem ter de pagar pela experiência.

Até aqui, tudo parecia perfeito. O problema? O mar estava cheio de sargaço e isso acabou por interferir com as fotografias.

«Fui de férias para o México para um resort 5 estrelas, tudo incluído, em parceria, não paguei 1 cêntimo. Cheguei lá e o mar estava cheio de sargaço. Estragou-me as fotos todas, imaginem, não ficava nada aesthetic», brincou.

A forma como Bárbara apresentou a situação deixa claro que a própria está consciente do contraste e que a intenção passa precisamente por gozar consigo mesma e com a realidade privilegiada que muitos influencers mostram nas redes sociais.

Uma trend feita com ironia

A participação de Bárbara Parada surge num momento em que esta tendência tem levado vários influencers a mostrar que, por detrás das fotografias perfeitas, também existem contratempos. No caso da concorrente, a escolha foi assumir precisamente o lado caricatural da situação.

Em vez de esconder os privilégios, Bárbara decidiu colocá-los no centro da brincadeira, mostrando que até os pequenos “problemas” de uma vida de luxo podem ser vistos com sentido de humor.

A publicação acabou assim por revelar uma faceta descontraída da concorrente, que não teve problemas em brincar com a própria realidade e transformar uma viagem de sonho, por exemplo, num “drama” por causa do sargaço — afinal, tudo pela fotografia perfeita.